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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के…', अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़के

'नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के…', अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़के

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार की सेवा की. आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Sep 2026 07:42 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर हमला किया है. बुधवार (30 सितंबर, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ललन सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी की है, हम उसपर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.

ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने काम के बल पर 20 वर्षों तक बिहार में जनता की सेवा की और बिहार की तस्वीर उन्होंने बदल दी. आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है. नीतीश कुमार की जो मांग रही कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करके जातीय जनगणना कराना शुरू किया.

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उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जब कुछ दिन के लिए इंडिया गठबंधन में थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन को जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करना चाहिए लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर सोनिया गांधी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है..."

ललन सिंह ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि आपातकाल के जरिये देश के लोकतंत्र को तहस-नहस करने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है. हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- 'सोनिया गांधी की नैतिक ताकत…', नीतीश कुमार का नाम लेकर गिरिराज सिंह बरसे

संजय झा बोले- 'कांग्रेस को समझ आई अहमियत'

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, "कांग्रेस को नीतीश कुमार जी की अहमियत समझ आई. देश और बिहार की जनता को ये पहले से पता था. नीतीश जी का काम पब्लिक डोमेन में है और यही सच है कि देर से ही सही कांग्रेस को ये समझ आया है"

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी ने किया नीतीश कुमार का जिक्र तो आया JDU का रिएक्शन, 'कांग्रेस का...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Lalan Singh Nitish Kumar Sonia Gandhi BIHAR NEWS
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