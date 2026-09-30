'नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के…', अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़के

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर हमला किया है. बुधवार (30 सितंबर, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ललन सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी की है, हम उसपर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.

ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने काम के बल पर 20 वर्षों तक बिहार में जनता की सेवा की और बिहार की तस्वीर उन्होंने बदल दी. आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है. नीतीश कुमार की जो मांग रही कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करके जातीय जनगणना कराना शुरू किया.

उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जब कुछ दिन के लिए इंडिया गठबंधन में थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन को जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करना चाहिए लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर सोनिया गांधी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है..."

ललन सिंह ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि आपातकाल के जरिये देश के लोकतंत्र को तहस-नहस करने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है. हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं.

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संजय झा बोले- 'कांग्रेस को समझ आई अहमियत'

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, "कांग्रेस को नीतीश कुमार जी की अहमियत समझ आई. देश और बिहार की जनता को ये पहले से पता था. नीतीश जी का काम पब्लिक डोमेन में है और यही सच है कि देर से ही सही कांग्रेस को ये समझ आया है"

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