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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार सरकार क्यों खरीद रही वॉटर कैनन और वज्र वाहन? सियासी पारा हाई, छात्र संगठन नाराज

बिहार सरकार क्यों खरीद रही वॉटर कैनन और वज्र वाहन? सियासी पारा हाई, छात्र संगठन नाराज

बिहार कैबिनेट ने बुधवार को भीड़ को काबू करने के लिए 30 वॉटर कैनन और 86 'वज्र' एंटी-रायट वाहन खरीदने के लिए 62.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके खिलाफ छात्र संगठनों में आक्रोश है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 07:50 AM (IST)
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कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं नियंत्रित करने की दिशा में बिहार कैबिनेट ने बुधवार (30 सितंबर) एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया. सरकार के इस कदम से बिहार पुलिस की दंगा नियंत्रण क्षमता और लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कार्यप्रणाली में काफी मजबूती आएगी, जिससे किसी भी आपात या विषम परिस्थिति से निपटने में सुरक्षा बलों को बड़ी मदद मिलेगी. 

बुधवार को सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में 62.52 करोड़ रुपये से 30 नए वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने की मंजूरी दी गयी है. 

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बिहार सरकार ने ये फैसला क्यों लिया?

इन वाहनों का इस्तेमाल प्रदर्शनों, आंदोलनों, दंगों त्यौहारों, मेलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा. दूसरी आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी उपयोग किया जाएगा. बिहार में आए दिन छात्र व अन्य संगठनों के बड़े-बड़े प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई बार भारी हंगामा भी देखने को मिलता है. उपद्रवी भी कई बार प्रदर्शनों में शामिल हो जाते हैं और प्रदर्शन को हिंसक रूप देने की कोशिश करते हैं. इसी कारण ये फैसला लिया गया है कि स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सके.

फैसले का हो रहा विरोध

विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से फैसला अहम माना जा रहा है, लेकिन अब इस फैसले का विरोध भी देखने को मिल रहा है. छात्र संगठन ने इस फैसले का विरोध किया है. बिहार स्टूडेंटड यूनियन(BSU), ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (ABSU) ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है. बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार का कहना है कि छात्र आंदोलनों को कुचलने और छात्रों की आवाज बंद करने के लिए बिहार सरकार 62 करोड़ रुपए का वज्रवाहन और वाटर कैनन खरीद रही है. यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है. तानाशाही नहीं चलेगी. सरकार का काम है आंदोलनकारियों से बातचीत करे, जायज मांगों को माने. इस तरह के फैसले से आंदोलनकारी डरने वाले नहीं न आगे विरोध प्रदर्शन रुकेगा. पेपर लीक रोकने के बजाए ये सब फैसले लिए जा रहे हैं. 

ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन ने कहा- डरी हुई है सरकार

ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष सौरव कुमार ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि सरकार डरी हुई है और छात्रों व अन्य आंदोलनों को कुचलना चाहती है. इससे गलत संदेश जा रहा है. सरकार आवाज दबा नहीं सकती. उचित मांगों को लेकर होने वाले आंदोलनों प्रदर्शनों से सरकार घबरा गई है. सरकार का काम है बातचीत कर समाधान निकालना, न कि डराना. सरकार को क्या लगता है कि वज्र वाहन और वाटर कैनन खरीदने से बिहार के छात्र और युवा अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क उतारना छोड़ देंगे? भूल कर रही है सरकार. सरकार पहले पेपर लीक की घटनाओं को रोके, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे. 

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इसपर कहा कि डरी हुई सरकारें जनता को कुचलने का प्रयास करते रहती हैं. डरी हुई सरकारें उठती हुए सवालों को कुचलने का पूरा प्रयास करती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सवाल फिर उठ खड़े होते हैं, जनता फिर उठ खड़ी होती है व अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकती है.

बीजेपी ने किया स्वागत

बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट कैबिनेट का फैसला स्वागत योग्य कदम है. लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ हिंसा आगजनी आप नहीं कर सकते हैं. अगर कहीं कोई और घटना भी होती है तो आम लोगों के लिए भी इसका प्रयोग होगा. आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी ये सराहनीय कदम है. विपक्षी दल बेवजह इस फैसले पर बयानबाजी कर रहे हैं, उपद्रवियों को सिर्फ रोकने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी उठा गया बड़ा कदम है.

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Published at : 01 Oct 2026 07:18 AM (IST)
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BIHAR NEWS Samarat Choudhry
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