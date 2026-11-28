राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह मोकामा विधायक अनंत सिंह के बोलने के अंदाज की नकल करती नजर आ रही हैं. उन्होंने अनंत सिंह के चर्चित डायलॉग 'ए गुंजन...' की तर्ज पर अपनी पार्टी के लिए भी नया डायलॉग बना दिया. मीसा भारती का यह मजाकिया अंदाज देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ता भी हंसने लगे.

बताया जा रहा है कि मीसा भारती दानापुर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थीं. इसी दौरान वह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थीं. बातचीत के बीच अनंत सिंह के वायरल वीडियो का जिक्र हुआ. इसके बाद मीसा ने उनके बोलने के खास अंदाज की नकल उतारी. आमतौर पर गंभीर नजर आने वाली सांसद इस बार हंसते-मुस्कुराते दिखीं.

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कि गुंजन के बाद अब कि चंदन कोनो दिक्कत नइखे ! RJD सांसद मीसा भारती ने एक वैवाहिक कार्यक्रम में बोला हैं। https://t.co/IZBK29j4ny — बेगूसराय जिला 🇮🇳 (@BegusaraiJila09) November 28, 2026

'ए गुंजन...' की नकल कर किस पर साधा निशाना?

मीसा भारती ने अनंत सिंह का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया. उन्होंने कहा कि एक नेता पहले जदयू में थे. अब पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जाता है. वे एक कलाकार को अपने खास अंदाज में 'ए गुंजन...' कहकर बुलाते हैं. इतना कहते ही मीसा भारती हंसने लगीं. वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे.

RJD के लिए बनाया 'ए चंदन...' डायलॉग

मीसा भारती ने इसके बाद राजद के लिए भी नया डायलॉग पेश किया. उन्होंने कहा, "यह तो जदयू के नेता का मामला है. अब पता नहीं वे किस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे. लेकिन राजद के लिए हम लोग कहेंगे- ए चंदन... कौनो दिक्कत नइखे."

उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसे जदयू और अनंत सिंह पर राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, मीसा ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया. उनका अंदाज हल्का-फुल्का था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.

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