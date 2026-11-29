बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि INDIA गठबंधन नहीं चाहता कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े. जायसवाल ने कहा कि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने से उनकी समस्याएं बेहतर तरीके से सदन में उठाई जा सकेंगी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच महिलाओं को अधिकार और हिस्सेदारी देने की है. इसी दिशा में सरकार ने महिलाओं के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं. अब संसद और विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

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महिलाओं की भागीदारी का विरोध कर रहा विपक्ष

संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध करेगा, क्योंकि वह महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ते नहीं देखना चाहता. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने से लोकतंत्र मजबूत होगा. इससे उनकी समस्याओं को सदन में बेहतर तरीके से सुना जा सकेगा.

#WATCH पटना: भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर कहा, "वो(INDIA गठबंधन) विरोध करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में महिलाओं की भागीदारी संसद और विधानसभा में नहीं हो...ज्यादा प्रतिनिधित्व होने से जनता की समस्याएं अच्छे से सुनी जाएंगी। बिहार में विधानसभा का भी डीलिमिटेशन के बाद हर 2 लाख पर एक विधायक बनेंगे। 2 लाख एक वाजिब संख्या है जिस पर एक विधायक अच्छे से अपने क्षेत्र का काम कर सकता हो। बड़े क्षेत्र होने से सभी को दिक्कत होती है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2026

1971 से नहीं बदली संसद की संरचना

बीजेपी सांसद ने कहा कि संसद की मौजूदा संरचना 1971 में तय हुई थी. तब से इसमें बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. उनका कहना है कि अब आबादी और क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में बदलाव जरूरी है.

परिसीमन से तय होंगी सीटों की सीमाएं

परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व को नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया से जुड़ा है. इसके तहत जनसंख्या और अन्य तय मानकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है. महिला आरक्षण विधेयक का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है.

बिहार में हर दो लाख की आबादी पर एक विधायक

जायसवाल ने कहा कि परिसीमन के बाद बिहार में हर दो लाख की आबादी पर एक विधायक हो सकता है. उन्होंने इसे उचित संख्या बताया. उनके मुताबिक, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करने पर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ और हल कर सकेगा. बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में जनता तक पहुंचने में परेशानी होती है.

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