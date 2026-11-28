बिहार के नालंदा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां शनिवार (28 नवंबर) को प्रेम प्रसंग से नाराज एक भाई और मां ने अपनी ही किशोरी बहन की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंककर फरार होने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पड़ी और राजगीर थाना को घटना की सूचना दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से भाग रहे मृतका की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

यह पूरा मामला राजगीर थाना क्षेत्र के मटियानी खंधा का है, जहां पुलिस ने लड़की का शव बरामद किया. मृतका की पहचान पावापुरी थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव निवासी अंजली मेहता के रूप में हुई है.

राजगीर घूमने के बहाने मां और भाई ने की हत्या!

बताया जाता है कि किशोरी को मां और भाई राजगीर घूमने के बहाने घर से अपने साथ लेकर निकला था. सुनसान रास्ता देख दोनों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी. घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.

राजगीर DSP के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस टीम

सूचना मिलने के बाद राजगीर डीएसपी संजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से लाठी-डंडे समेत अन्य साक्ष्य बरामद किया गया हैं. राजगीर डीएसपी संजीत कुमार ने बताया कि शुरूआती पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने किशोरी की हत्या की बात स्वीकार की है.

प्रेम प्रसंग को लेकर परिवार के लोग थे नाराज!

पूछताछ में सामने आया है कि किशोरी के प्रेम प्रसंग को लेकर परिवार के लोग नाराज थे, उसे काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया था लेकिन परिवार के अनुसार वह प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ रही थी, इसी विवाद को लेकर मां और भाई ने साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. डीएसपी ने यह भी बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है.

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