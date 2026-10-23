बिहार MLC चुनाव: वोटिंग के बीच अनंत सिंह के घर जश्न, समर्थकों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई

बिहार विधानपरिषद की आठ सीटों के लिए मतदान जारी है. इस बीच मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह के आवास पर समर्थक जीत का जश्न मनाते दिखे. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे जलाए.

अनंत सिंह पटना स्नातक सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. मतदान के दौरान जश्न मनाने को समर्थक अपनी जीत के भरोसे से जोड़ रहे हैं. हालांकि, चुनाव का नतीजा 27 अक्टूबर को आएगा.

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समर्थक ने लगाया प्रशासन पर आरोप

अनंत सिंह के एक समर्थक ने कहा कि वे चुनाव जीत रहे हैं. उसने आरोप लगाया कि हार की आशंका से नीरज कुमार प्रशासन के जरिए समर्थकों को परेशान करवा रहे हैं. समर्थक ने दावा किया कि उनके लोगों को पकड़कर थाने में बंद किया जा रहा है. उसने कहा कि जनता 27 तारीख को जवाब देगी.

पटना, बिहार: स्नातक एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बीच JDU विधायक अनंत सिंह के आवास पर जश्न मनाया जा रहा है। अनंत सिंह के समर्थक अभी से ही जीत को लेकर आश्वस्त हैं और पटाखे जलाकर जश्न मना रहे हैं। अनंत सिंह ने जन सुराज के पटना स्नातक प्रत्याशी अनुज सिंह को समर्थन दिया है। https://t.co/PbXZDoRWYA — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 23, 2026

दरअसल, एसटीएफ ने मोकामा विधायक के समर्थक छोटू सिंह को हिरासत में लिया है. पटना पुलिस की टीम ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके से उन्हें हिरासत में लिया है. शांति व्यवस्था भंग करने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

शाम चार बजे तक मतदान

बिहार एमएलसी चुनाव के लिए मतदाता आज शाम चार बजे तक अपने मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेंगे. मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जा रहा है. इस चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 5,32,847 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी.

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