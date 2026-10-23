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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: वोटिंग के बीच अनंत सिंह के घर जश्न, समर्थकों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई

बिहार MLC चुनाव: वोटिंग के बीच अनंत सिंह के घर जश्न, समर्थकों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई

बिहार विधानपरिषद की आठ सीटों पर मतदान के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया. वे पटना स्नातक सीट पर जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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बिहार विधानपरिषद की आठ सीटों के लिए मतदान जारी है. इस बीच मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह के आवास पर समर्थक जीत का जश्न मनाते दिखे. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे जलाए.

अनंत सिंह पटना स्नातक सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. मतदान के दौरान जश्न मनाने को समर्थक अपनी जीत के भरोसे से जोड़ रहे हैं. हालांकि, चुनाव का नतीजा 27 अक्टूबर को आएगा.

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समर्थक ने लगाया प्रशासन पर आरोप

अनंत सिंह के एक समर्थक ने कहा कि वे चुनाव जीत रहे हैं. उसने आरोप लगाया कि हार की आशंका से नीरज कुमार प्रशासन के जरिए समर्थकों को परेशान करवा रहे हैं. समर्थक ने दावा किया कि उनके लोगों को पकड़कर थाने में बंद किया जा रहा है. उसने कहा कि जनता 27 तारीख को जवाब देगी.

दरअसल, एसटीएफ ने मोकामा विधायक के समर्थक छोटू सिंह को हिरासत में लिया है. पटना पुलिस की टीम ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके से उन्हें हिरासत में लिया है. शांति व्यवस्था भंग करने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. 

शाम चार बजे तक मतदान

बिहार एमएलसी चुनाव के लिए मतदाता आज शाम चार बजे तक अपने मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेंगे. मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जा रहा है. इस चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 5,32,847 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 23 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026
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