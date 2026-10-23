पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे

पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ज्योति सिंह सिंदूर खेला खेलने के बाद अपनी बहन जूही सिंह और कुछ सहेलियों के साथ मस्ती करते दिख रही हैं. इस वीडियो में पवन सिंह का नाम लिए बिना इस तरह हंसी-मजाक में बातचीत हो रही जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

वीडियो में ज्योति की बहन जूही की शादी को लेकर बातचीत हो रही है. वीडियो में ज्योति सिंह की बहन जूही सिंह के लिए भोजपुरी में एक सहेली कहती है- "हे माता हमार सखी के मांग लाल क द…" इस पर ज्योति सिंह कहती हैं, "नहीं माता, अच्छा पति मिले तब ही लाल करिएगा… नहीं तो ऐसे भी ठीक है…"

इसी तरह हंसी-मजाक में बातचीत आगे बढ़ती है तो ज्योति सिंह की बहन जूही सिंह कहती हैं, "आप सब लोग मनाएं कि मेरा पति अच्छा आए… नहीं तो मत आए…"

'…10 जगह मुंह मारने वाला न हो'

इस पर ज्योति सिंह अपनी बहन को कहती हैं कि माता रानी तुमको बहुत अच्छा पति दें. पैसे वाला दें चाहे मत दें, स्वभाव का अच्छा हो, लॉयल हो, 10 जगह मुंह मारने वाला न हो. इस पर एक सहेली कहती है, "थूक के चाटे वाला ना होखे…"

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हालांकि इस बातचीत में कहीं भी पवन सिंह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पूरी बातचीत को लोग सोशल मीडिया पर पवन सिंह से ही जोड़कर देख रहे हैं और तंज कस रहे हैं. ज्योति सिंह का सहेलियों के साथ मस्ती का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. अभी हाल ही में दुर्गा पूजा था. इसी मौके का ये वीडियो बताया जा रहा है.

अभी हाल ही में पवन सिंह ने मांगी थी माफी

बता दें कि अभी दुर्गा पूजा पर ही मुंगेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने माफी मांगी थी. अक्षरा सिंह को बाबू और बेटा कहा था. अक्षरा के पिता को भैया और मां को भाभी कह दिया था. उसका वीडियो सामने आया था तो ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी थी और लिखा था- 'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान'. अब ज्योति का सहेलियों के साथ वाला वीडियो चर्चा में है.

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