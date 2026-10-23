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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे

पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे

ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उनकी बहन जूही की शादी को लेकर बातचीत हो रही है. कुछ सहेलियां हैं जो हंसी-मजाक कर रही हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Oct 2026 01:37 PM (IST)
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पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ज्योति सिंह सिंदूर खेला खेलने के बाद अपनी बहन जूही सिंह और कुछ सहेलियों के साथ मस्ती करते दिख रही हैं. इस वीडियो में पवन सिंह का नाम लिए बिना इस तरह हंसी-मजाक में बातचीत हो रही जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

वीडियो में ज्योति की बहन जूही की शादी को लेकर बातचीत हो रही है. वीडियो में ज्योति सिंह की बहन जूही सिंह के लिए भोजपुरी में एक सहेली कहती है- "हे माता हमार सखी के मांग लाल क द…" इस पर ज्योति सिंह कहती हैं, "नहीं माता, अच्छा पति मिले तब ही लाल करिएगा… नहीं तो ऐसे भी ठीक है…"

इसी तरह हंसी-मजाक में बातचीत आगे बढ़ती है तो ज्योति सिंह की बहन जूही सिंह कहती हैं, "आप सब लोग मनाएं कि मेरा पति अच्छा आए… नहीं तो मत आए…" 

'…10 जगह मुंह मारने वाला न हो'

इस पर ज्योति सिंह अपनी बहन को कहती हैं कि माता रानी तुमको बहुत अच्छा पति दें. पैसे वाला दें चाहे मत दें, स्वभाव का अच्छा हो, लॉयल हो, 10 जगह मुंह मारने वाला न हो. इस पर एक सहेली कहती है, "थूक के चाटे वाला ना होखे…"

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हालांकि इस बातचीत में कहीं भी पवन सिंह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पूरी बातचीत को लोग सोशल मीडिया पर पवन सिंह से ही जोड़कर देख रहे हैं और तंज कस रहे हैं. ज्योति सिंह का सहेलियों के साथ मस्ती का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. अभी हाल ही में दुर्गा पूजा था. इसी मौके का ये वीडियो बताया जा रहा है. 

अभी हाल ही में पवन सिंह ने मांगी थी माफी

बता दें कि अभी दुर्गा पूजा पर ही मुंगेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने माफी मांगी थी. अक्षरा सिंह को बाबू और बेटा कहा था. अक्षरा के पिता को भैया और मां को भाभी कह दिया था. उसका वीडियो सामने आया था तो ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी थी और लिखा था- 'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान'. अब ज्योति का सहेलियों के साथ वाला वीडियो चर्चा में है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:37 PM (IST)
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