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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसक बदलाव का सपना अधूरा रहेगा'

'राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसक बदलाव का सपना अधूरा रहेगा'

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया. कहा राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं. प्रशांत भूषण और अन्य नेताओं पर निशाना साधा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ लोग भारत की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं. 

इस पर गुरु प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि हम भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं. ये भारत से लड़ रहे हैं. सरकार से नहीं लड़ रहे. उनके साथ कुछ नेता अव्यवस्था फैला रहे हैं. 

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नेहा वोरा, शलजील समेत इन नेताओं पर आरोप  

उन्होंने नेहा वोरा का जिक्र किया. कहा कि वह बांग्लादेश से प्रेरणा ले रही हैं. शरजील इमाम इस्लामिक मेनिफेस्टो लेकर आए. भारत माता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं. उमर खालिद और प्रशांत भूषण रिजीम चेंज की बात करते हैं. संजय राउत अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाने का उदाहरण देते हैं. भारत में यह संभव नहीं.

संवैधानिक रास्ता अपनाने की सलाह  

गुरु प्रकाश ने कहा कि संवैधानिक तौर-तरीके अपनाइए. चुनाव लड़िए, हराइए और सत्ता में आइए. हिंसक सत्ता परिवर्तन का सपना कभी सच नहीं होगा. देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है.

भारत की प्रतिष्ठा बचाने पर जोर  

उन्होंने दोहराया कि कुछ लोग देश की छवि खराब करने पर तुले हैं. लेकिन जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करती. भाजपा लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करती है. विपक्ष को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए. गुरु प्रकाश के बयान से भाजपा का रुख साफ है. वे विपक्षी नेताओं पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 23 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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