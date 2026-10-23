'राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसक बदलाव का सपना अधूरा रहेगा'

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ लोग भारत की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं.

इस पर गुरु प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि हम भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं. ये भारत से लड़ रहे हैं. सरकार से नहीं लड़ रहे. उनके साथ कुछ नेता अव्यवस्था फैला रहे हैं.

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नेहा वोरा, शलजील समेत इन नेताओं पर आरोप

उन्होंने नेहा वोरा का जिक्र किया. कहा कि वह बांग्लादेश से प्रेरणा ले रही हैं. शरजील इमाम इस्लामिक मेनिफेस्टो लेकर आए. भारत माता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं. उमर खालिद और प्रशांत भूषण रिजीम चेंज की बात करते हैं. संजय राउत अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाने का उदाहरण देते हैं. भारत में यह संभव नहीं.

पटना, बिहार: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान 'कुछ लोग भारत की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं' पर कहा, " राहुल गांधी जी पहले दिन से जब उन्होंने कहा था 'हम भारतीय राज्य के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं'। यह भारत से लड़ रहे हैं, यह भारत की सरकार से नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद एक-एक करके नेहा वोरा - बांग्लादेश से इंस्पिरेशन है, शरजील इमाम को निकालेंगे। कौन है शरजील इमाम? इस्लामिक मेनिफेस्टो लेकर के आए हैं, भारत माता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास करने वाला है। कौन है उमर खालिद, प्रशांत भूषण 'रिजीम चेंज होगा, करके रहेंगे'। कौन है प्रशांत भूषण, कौन हैं आपके संजय राउत 'अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है'...यह भारत में संभव नहीं है। संवैधानिक तौर-तरीके अपनाइए, चुनाव लड़िए, हराइए, परास्त करिए और सत्ता में आइए। यह हिंसक सत्ता परिवर्तन का जो आपका सपना है, वह कभी भी सच नहीं होने वाला है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 23, 2026

संवैधानिक रास्ता अपनाने की सलाह

गुरु प्रकाश ने कहा कि संवैधानिक तौर-तरीके अपनाइए. चुनाव लड़िए, हराइए और सत्ता में आइए. हिंसक सत्ता परिवर्तन का सपना कभी सच नहीं होगा. देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है.

भारत की प्रतिष्ठा बचाने पर जोर

उन्होंने दोहराया कि कुछ लोग देश की छवि खराब करने पर तुले हैं. लेकिन जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करती. भाजपा लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करती है. विपक्ष को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए. गुरु प्रकाश के बयान से भाजपा का रुख साफ है. वे विपक्षी नेताओं पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं.

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