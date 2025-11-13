Bihar Election Result 2025: पटना की 14 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारी जारी, सेंटर में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, CCTV से निगरानी
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी. पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी की काउंटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की जा रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अंतिम चरण के मतदान के बाद सभी लोगों की नजर 14 नवंबर को होने वाली काउंटिंग पर टिकी है. काउंटिंग की तैयारी तेज कर दी गई है. पटना में सभी मतदान केंद्रों के समीप स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा सख्त रखी गई है. पटना में भी मतदान को लेकर आवश्यक तैयारी की जा रही है.
स्ट्रॉन्ग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है. स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक (सीएपीएफ), बिहार विशेष सशस्त्र बल (बीएसएपी) तथा जिला सशस्त्र पुलिस (डीएपी) की व्यवस्था की गई है. सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. काउंटिंग केंद्र के भीतर किसी को भी मोबाइल ले कर जाने की अनुमति नहीं होगी.
3 अपर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपाधीक्षकों तथा 13 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती है. नियंत्रण कक्ष क्रियाशील है. अभ्यर्थियों को भी एसओपी के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम का भ्रमण कराया जाता है. काउंटिंग के दिन जो भी काउंटिंग एजेंट्स होंगे, उन्हें जांच कर अंदर लाया जाएगा.
पटना में कहां होगी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना?
पटना प्रशासन के अनुसार काउंटिंग के दिन क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की मूवमेंट बढ़ाई जाएगी, जिससे उस दिन किसी तरह की कानून और व्यवस्था की समस्या होने पर सख्ती से निपटा जा सके. मोकामा और दानापुर जैसे क्षेत्र पहले से नजर में हैं. वहां किसी भी समस्या को सख्ती से निपटा जाएगा.
काउंटिंग केंद्रों पर तय समय पर सभी EVM लाई जाएंगी और वोटों की गिनती की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
पटना में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं. यहां एएन कॉलेज में 14 विधानसभा सीटों- मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी (अनुसूचित जाति), मसौढ़ी (अनुसूचित जाति), पालीगंज, बिक्रम की गिनती की जाएगी.
