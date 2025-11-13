बिहार में विधानसभा चुनाव (2025) दो चरण में हुआ है, जिसका परिणाम कल (शुक्रवार, 14 नवंबर) घोषित हो जाएगा. किसकी सरकार बनेगी यह तय हो जाएगा. इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है. ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया है. काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा-व्यवस्था टाइट है. एक तरफ गिनती की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर उससे पहले आए एग्जिट पोल से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गदगद है. बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है.

जेडीयू कार्यालय के सामने लगाया गया है पोस्टर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर पार्टी (जेडीयू) कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, "टाइगर अभी जिंदा है", जिसे बिहार सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिन्हा ने लगवाया है. इस पर नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर है और लिखा गया है, "दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, "टाइगर अभी जिंदा है."

पोस्टर पर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक का जिक्र कर यह बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार ने हमेशा सरे वर्गों का ख्याल रखा है. अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी उपलब्धियों में इसका जिक्र भी करते रहे हैं. इस पोस्टर को ऐसे समय में लगाया गया है जब बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आना है.

एग्जिट पोल कह रहे- बन सकती है एनडीए सरकार

दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है और ज्यादातर एग्जिट पोल के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. नीतीश कुमार की पार्टी को अच्छी सीटों पर जीत मिल सकती है. अब देखना होगा कि एग्जिट पोल और चुनाव के परिणाम कितने एक-दूसरे से मैच होते हैं.

