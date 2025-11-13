हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll: नीतीश कुमार की पार्टी का Exit Poll से जोश हाई! पोस्टर लगाया, 'टाइगर अभी जिंदा है'

Bihar Exit Poll: नीतीश कुमार की पार्टी का Exit Poll से जोश हाई! पोस्टर लगाया, 'टाइगर अभी जिंदा है'

Nitish Kumar Party Poster War: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है. इस पोस्टर को ऐसे समय में लगाया गया है जब बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आना है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव (2025) दो चरण में हुआ है, जिसका परिणाम कल (शुक्रवार, 14 नवंबर) घोषित हो जाएगा. किसकी सरकार बनेगी यह तय हो जाएगा. इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है. ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया है. काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा-व्यवस्था टाइट है. एक तरफ गिनती की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर उससे पहले आए एग्जिट पोल से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गदगद है. बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है.

जेडीयू कार्यालय के सामने लगाया गया है पोस्टर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर पार्टी (जेडीयू) कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, "टाइगर अभी जिंदा है", जिसे बिहार सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिन्हा ने लगवाया है. इस पर नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर है और लिखा गया है, "दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, "टाइगर अभी जिंदा है." 

पोस्टर पर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक का जिक्र कर यह बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार ने हमेशा सरे वर्गों का ख्याल रखा है. अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी उपलब्धियों में इसका जिक्र भी करते रहे हैं. इस पोस्टर को ऐसे समय में लगाया गया है जब बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आना है.

एग्जिट पोल कह रहे- बन सकती है एनडीए सरकार

दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है और ज्यादातर एग्जिट पोल के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. नीतीश कुमार की पार्टी को अच्छी सीटों पर जीत मिल सकती है. अब देखना होगा कि एग्जिट पोल और चुनाव के परिणाम कितने एक-दूसरे से मैच होते हैं.

यह भी पढ़ें- 'NDA को 140 से अधिक सीटें मिलीं मतलब EVM में…', Exit Poll आते ही किसने किया दावा?

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 13 Nov 2025 10:04 AM (IST)
Tags :
Exit Poll Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget