कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक, कुल 7 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन को केवल 2 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है. पार्टीवार देखें तो बीजेपी को 2, जेडीयू को 3, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और माले को 1-1 सीट मिलने के आसार हैं.

77.83% वोटिंग, महिला वोटरों का रहा खास असर

कटिहार जिले में इस बार मतदान में जबरदस्त जोश देखने को मिला. 77.83% मतदान के साथ यहां के मतदाताओं ने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़-चढ़कर निभाई. कुल 2,61,640 मतदाताओं ने वोट डाला.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की योजनाओं, खासकर 10000 रुपये सीधे खाते में पहुंचने वाली स्कीम ने एनडीए की राह आसान कर दी.

कटिहार की 7 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

- बीजेपी: 2 सीटें

- जदयू: 3 सीटें

- CPI(ML): 1 सीट

- कांग्रेस: 1 सीट

कटिहार सीट पर बीजेपी की 5वीं बार वापसी तय

बीजेपी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद फिर से जीत की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं. वीआईपी पार्टी के सौरव अग्रवाल ने जरूर मुकाबला दिलचस्प बनाया, मगर जीत का झंडा बीजेपी के हाथ में ही दिख रहा है.

कदवा सीट से जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी एक बार फिर से जीत की ओर अग्रसर हैं. कांग्रेस के डॉ. शकील अहमद खान ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन जनता का रुझान नीतीश कुमार की नीतियों के पक्ष में दिख रहा है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

बलरामपुर में माले का फिर लहराएगा परचम

सीपीआई(एमएल) के महबूब आलम लगातार पांचवीं बार जीत दर्ज करने की तैयारी में हैं. लोजपा (रामविलास) की संगीता देवी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं.

वहीं प्राणपुर में बीजेपी-राजद में कांटे की टक्कर हैं. यहां बीजेपी की निशा सिंह और राजद की इशरत परवीन में सीधा मुकाबला है. लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक निशा सिंह मामूली अंतर से आगे चल रही हैं.

मनिहारी में जेडीयू के शंभू सुमन की मजबूत स्थिति

जेडीयू उम्मीदवार शंभू सुमन को जनता का पूरा समर्थन मिला है. कांग्रेस के मनोहर सिंह इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं. वहीं बरारी में जेडीयू और कांग्रेस में रोमांचक टक्कर हैं. यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है. जेडीयू के विजय सिंह निषाद और कांग्रेस के तौकीर आलम के बीच कांटे की लड़ाई है, लेकिन जेडीयू को मामूली बढ़त मिली है.

कोढ़ा में कांग्रेस की वापसी के आसार है. यहां कांग्रेस की पूनम पासवान ने बीजेपी की कविता पासवान को कड़ी टक्कर दी है. एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है.

महिलाओं ने तय की जीत की दिशा- एक्सपर्ट्स

सीनियर जर्नलिस्ट रवि राज का कहना है कि महिला वोटरों ने इस बार एनडीए की नाव पार लगा दी है. 10000 रुपये की योजना और महिला सुरक्षा पर भरोसे ने फर्क डाला.

वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट सृष्टि राज के मुताबिक, नीतीश कुमार की साख अब भी कायम है. महिलाएं उनके शासन को भरोसेमंद मानती हैं. सीनियर जर्नलिस्ट रितिका ने भी कहा कि महिलाओं को आर्थिक मदद और भविष्य के वादों ने एनडीए के पक्ष में लहर बनाई है.

कटिहार में एनडीए की बढ़त तय

एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है. बीजेपी और जेडीयू ने मजबूत पकड़ बनाई है, वहीं महागठबंधन की उम्मीदें सीमित सीटों तक ही सिमटती दिख रही हैं.

मतदान के रुझानों से साफ है कि कटिहार में विकास और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे ने वोटरों का रुख तय किया और इस बार भी सत्ता की चाबी एनडीए के हाथ में जाती दिख रही है.

एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट

कटिहार जिले की सातों विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. कटिहार सीट से एनडीए की ओर से तारकिशोर प्रसाद (भाजपा) और महागठबंधन की ओर से सौशम अग्रवाल (वीआईपी) चुनावी मैदान में हैं. कदवा सीट पर दुलाल चंद्र गोस्वामी (जदयू) का मुकाबला शकील अहमद खान (कांग्रेस) से है. बलरामपुर से संगीता देवी (लोजपा) के सामने महबूब आलम (सीपीआई एमएल) हैं. प्राणपुर में निशा सिंह (भाजपा) और इशरत परवीन (आरजेडी) के बीच कड़ा मुकाबला है.

मनिहारी सीट पर शंभु मुनि (जदयू) बनाम मनोहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस) हैं, जबकि बरारी में विजय सिंह निषाद (जदयू) का सामना तौकीर आलम (कांग्रेस) से है. वहीं कोढ़ा सीट पर कविता देवी (भाजपा) और पूनम पासवान (कांग्रेस) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है.