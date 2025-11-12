बिहार की विधानसभा 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है. वोटिंग समाप्त होने के साथ ही बिहार को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है. हालांकि नतीजे 14 नवंबर को मतगणना वाले दिन सामने आ पाएंगे कि जनता का फैसला किस तरफ गया है. बिहार के अरवल में कुल दो विधानसभा सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर कौन जीतेगा या कौन हारेगा इस एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है.

बिहार के अरवल में 2 विधानसभा सीटे हैं जिनमें से एनडीए के लिए राहत की खबर नजर नहीं आ रही है, अरवल विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है. वहीं कुर्ता विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच कड़ी टक्कर है.

अरवल जिले में पार्टीवार बंटावारा

टोटल सीट- 2

एनडीए- 0

महागठबंधन-1 (सीपीएमआईएल)

कड़ा मुकाबला-1

अरवल विधान सभा क्षेत्र

अरवल में भाजपा के मनोज शर्मा और भाकपा माले के महानंद के बीच हुए चुनाव में भाकपा माले को ऐज बताया जा रहा है. स्थानीय पत्रकार राजू सिंह, संजय कुमार और अनिरुद्ध कुमार महानंद सिंह को आगे बता रहे है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरवल सीट पर माले के महानंद बीजेपी उम्मीदवार मनोज शर्मा को पटखनी दे सकते हैं.

कुर्था विधानसभा क्षेत्र

वहीं बात करें कुर्था विधानसभा क्षेत्र की तो कुर्था विधानसभा में राजद के सुदय यादव और जेडीयू के पप्पू वर्मा के बीच सीधी टक्कर है. स्थानीय रिपोर्टर सुजीत कुमार और संजय सोनार के अनुसार दोनों में कड़ी टक्कर है इसमें जेडीयू के पप्पू वर्मा को ऐज बताया जा रहा है. अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो एक सीट लेफ्ट के खाते में तय है और दूसरी पर मुकाबला कड़ा है.