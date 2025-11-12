हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारArwal Experts Exit Poll: अरवल से महागठबंधन के लिए खुशखबरी, एनडीए की बढ़ सकती है मुश्किल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Arwal Experts Exit Poll: अरवल से महागठबंधन के लिए खुशखबरी, एनडीए की बढ़ सकती है मुश्किल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Arwal Experts Exit Poll 2025: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बिहार के अरवल की दो विधानसभा सीटों में एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, जबकि एक सीट पर काटे की टक्कर है.

By : दिलीप कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की विधानसभा 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है. वोटिंग समाप्त होने के साथ ही बिहार को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं,  सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है. हालांकि नतीजे 14 नवंबर को मतगणना वाले दिन सामने आ पाएंगे कि जनता का फैसला किस तरफ गया है. बिहार के अरवल में कुल दो विधानसभा सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर कौन जीतेगा या कौन हारेगा इस एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है.

बिहार के अरवल में 2 विधानसभा सीटे हैं जिनमें से एनडीए के लिए राहत की खबर नजर नहीं आ रही है, अरवल विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है. वहीं कुर्ता विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच कड़ी टक्कर है.

अरवल जिले में पार्टीवार बंटावारा
टोटल सीट- 2
एनडीए- 0
महागठबंधन-1 (सीपीएमआईएल)
कड़ा मुकाबला-1

अरवल विधान सभा क्षेत्र

अरवल में भाजपा के मनोज शर्मा और भाकपा माले के महानंद के बीच हुए चुनाव में भाकपा माले को ऐज बताया जा रहा है. स्थानीय पत्रकार राजू सिंह, संजय कुमार और अनिरुद्ध कुमार महानंद सिंह को आगे बता रहे है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरवल सीट पर माले के महानंद बीजेपी उम्मीदवार मनोज शर्मा को पटखनी दे सकते हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

कुर्था विधानसभा क्षेत्र

वहीं बात करें कुर्था विधानसभा क्षेत्र की तो कुर्था विधानसभा में राजद के सुदय यादव और जेडीयू के पप्पू वर्मा के बीच सीधी टक्कर है. स्थानीय रिपोर्टर सुजीत कुमार और संजय सोनार के अनुसार दोनों में कड़ी टक्कर है इसमें जेडीयू के पप्पू वर्मा को ऐज बताया जा रहा है. अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो एक सीट लेफ्ट के खाते में तय है और दूसरी पर मुकाबला कड़ा है.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll Arwal Experts Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget