बिहार: वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दी सफाई, बोले- 'मैंने तो…'

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए विपक्ष के नेता मिथिलेश तिवारी पर हमलावर भी हैं. इस बीच शिक्षा मंत्री ने अपने वीडियो पर सफाई दी है. सोमवार (11 मई, 2026) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जो वीडियो है उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.

शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन नहीं, एजिटेशन कहा

इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए अपने वीडयो पर मिथिलेश तिवारी ने कहा, "मैंने तो कहा था लड़कियों को एजिटेशन (Agitation- घबराहट) की क्या जरूरत... वैसा रास्ता क्यों चुनना जब सरकार आपकी बात सुन रही है. बयान मैंने उस दिन दिया था जब टीआरई-4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था. मैंने यह नहीं कहा कि लड़कियों को एजुकेशन (Education) की जरूरत नहीं."

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इंडियन यूथ कांग्रेस ने वीडियो को लेकर क्या लिखा है?

अपने एक्स हैंडल से सोमवार को इंडियन यूथ कांग्रेस ने मिथिलेश तिवारी का वीडियो शेयर करते हुए यह लिखा, "बेटियों को पढ़ाई की जरूरत ही क्या है- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री बिहार. जब शिक्षा मंत्री ही बेटियों की पढ़ाई पर सवाल उठाएं, तो समझ लीजिए सोच को पढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है."

(नीचे इंडियन यूथ कांग्रेस का एक्स पोस्ट देखें)

झाड़-फूंक वाले वीडियो पर कहा- मैंने क्या गलत किया?

दूसरी ओर आरजेडी ने शिक्षा मंत्री का काल भैरव मंदिर का वीडियो शेयर किया है. इसे झाड़-फूंक से जोड़कर तंज कसा गया है. इस पर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसमें मैंने क्या गलत किया? वहां पुजारी आशीर्वाद उसी तरह से देते हैं. इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा? आरजेडी वाले तो अजान में विश्वास रखते हैं. आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री जब हुआ करते थे तो रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते थे. हम लोग तो राम जी की पूजा करते हैं.

विवादों से इतर टीआरई-4 के अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिल सकती है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वैकेंसी जारी करने में देरी क्यों हो रही है यह पता कर रहे हैं. रास्ता जल्द निकालेंगे.

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