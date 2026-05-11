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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लड़कियों को जरूरत...', विवादों में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, 2 VIDEO वायरल

'लड़कियों को जरूरत...', विवादों में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, 2 VIDEO वायरल

Bihar Education Minister: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के वीडियो को कांग्रेस और आरजेडी ने शेयर किया है. आरजेडी ने उनके पूजा-पाठ वाले वीडियो को झाड़-फूंक बताते हुए तंज कसा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 May 2026 01:46 PM (IST)
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बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है. शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिथिलेश तिवारी को दी गई है. शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने विभाग के कामकाज को भी संभाल लिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके चलते वे विवादों में आ गए हैं. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल हमलावर हैं.

दो अलग-अलग वीडियो में क्या है?

मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें वे लड़कियों को लेकर बोल रहे हैं. मिथिलेश तिवारी वीडियो में बेटियों को लेकर कह रहे हैं, "जरूरत क्या है एजिटेशन (घबराहट) की… हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति हैं… हमारी समृद्धि का आधार हैं... उन बेटियों को सड़क पर आने की जरूरत क्या है जब नारी शक्ति वंदन के लिए मोदी जी खड़े हैं…" इस पर उनसे कहा गया- हक के लिए. इस पर मिथिलेश तिवारी कहते हैं, "आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा…" 

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूजर्स तो शिक्षा मंत्री को कोस ही रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मिलिए बिहार के नए शिक्षा मंत्री से… थूकना मत भूलिए..."  

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आरजेडी ने शेयर किया मंदिर वाला वीडियो

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का दूसरा वीडियो मंदिर का है जहां वे पूजा-पाठ करने के लिए पहुंचे हैं. इस वीडियो को आरजेडी के एक्स हैंडल से सोमवार (11 मई, 2026) को पोस्ट किया गया है. लिखा गया है- "ये बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं. नीतीश कुमार ने 21 वर्षों में बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बर्बाद किया लेकिन अब तिवारी जी झाड़-फूंक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे."

पोस्ट में आगे लिखा गया है, "नोट:- नौकरी मैन ऑफ इंडिया श्री तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा विभाग राजद कोटे में अपने पास रख केवल महीनों में भागीरथ प्रयास से 2.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की थी. अब तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 May 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Mithilesh Tiwari Bihar Education Minister BIHAR NEWS
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