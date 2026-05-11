'लड़कियों को जरूरत...', विवादों में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, 2 VIDEO वायरल

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है. शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिथिलेश तिवारी को दी गई है. शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने विभाग के कामकाज को भी संभाल लिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके चलते वे विवादों में आ गए हैं. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल हमलावर हैं.

दो अलग-अलग वीडियो में क्या है?

मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें वे लड़कियों को लेकर बोल रहे हैं. मिथिलेश तिवारी वीडियो में बेटियों को लेकर कह रहे हैं, "जरूरत क्या है एजिटेशन (घबराहट) की… हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति हैं… हमारी समृद्धि का आधार हैं... उन बेटियों को सड़क पर आने की जरूरत क्या है जब नारी शक्ति वंदन के लिए मोदी जी खड़े हैं…" इस पर उनसे कहा गया- हक के लिए. इस पर मिथिलेश तिवारी कहते हैं, "आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा…"

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूजर्स तो शिक्षा मंत्री को कोस ही रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मिलिए बिहार के नए शिक्षा मंत्री से… थूकना मत भूलिए..."

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आरजेडी ने शेयर किया मंदिर वाला वीडियो

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का दूसरा वीडियो मंदिर का है जहां वे पूजा-पाठ करने के लिए पहुंचे हैं. इस वीडियो को आरजेडी के एक्स हैंडल से सोमवार (11 मई, 2026) को पोस्ट किया गया है. लिखा गया है- "ये बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं. नीतीश कुमार ने 21 वर्षों में बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बर्बाद किया लेकिन अब तिवारी जी झाड़-फूंक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे."

पोस्ट में आगे लिखा गया है, "नोट:- नौकरी मैन ऑफ इंडिया श्री तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा विभाग राजद कोटे में अपने पास रख केवल महीनों में भागीरथ प्रयास से 2.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की थी. अब तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है."

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