बिहार: पति ने पत्नी और अपने तीन बच्चों को नहर में फेंका, 3 की मौत, क्या है मामला?

बिहार: बेतिया में पति ने पत्नी और अपने तीन बच्चों को नहर में फेंका, 3 की मौत, क्या है मामला?
Bettiah News in Hindi: बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र की घटना है. महिला को मायके छोड़ने के नाम पर घर से लेकर पति निकला था. आरोप है कि रास्ते में उसने पत्नी और बच्चों को नहर में फेंक दिया.
बिहार के बेतिया से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि मंगलवार (23 जून, 2026) की सुबह एक पति ने अपनी पत्नी और तीन दुधमुंहे बच्चों को नहर में फेंक दिया. इस घटना में महिला की जान तो किसी तरह बच गई लेकिन तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई. यह घटना चनपटिया थाना क्षेत्र में हुई है.
मायके छोड़ने जा रहा था पति
बताया जाता है कि कुमारबाग थाना क्षेत्र के भंगहा गांव निवासी राज मिस्त्री रामबाबू यादव का अपनी पत्नी ललिता देवी (उम्र करीब 35-36 साल) से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. आरोप है कि मंगलवार की सुबह करीब तीन बजे रामबाबू अपनी पत्नी को यह कहकर ले गया कि वह उसे उसके मायके छोड़ देगा. इसके बाद वह बाइक से पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर मझौलिया थाना क्षेत्र के बिरवा गांव के लिए निकला.
रास्ते में लोहियरिया चौक स्थित नहर के पास पहुंचकर उसने कथित रूप से पहले तीनों बच्चों और फिर पत्नी को नहर में धक्का दे दिया. नहर में गिरने के बाद उसकी पत्नी ललिता देवी किसी तरह बाहर निकलने में सफल रही. इसके बाद वह मायके पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी.
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सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इस दौरान छवरहिया गांव के समीप नहर में तैरते हुए तीनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई है.
घटना के बाद से आरोपी फरार
इस मामले में चनपटिया थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेजा गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपी पति फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उधर घटना के बाद बच्चों की मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों में आरोपी के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है.
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