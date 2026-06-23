भरत तिवारी केस: 24 को महापंचायत, UP सहित कई राज्यों से जुटेगी भीड़, प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है. भरत तिवारी की मौत के बाद जहां राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन पीड़ित परिवार को मिल रहा है, वहीं अब 24 जून को बिलौटी गांव में महापंचायत की तैयारी शुरू हो गई है. दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे.

बीते सोमवार को भरत तिवारी के परिजनों ने बिहटा स्थित जन सुराज के बिहार नवनिर्माण आश्रम जाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की. परिजनों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी. न्याय दिलाने की मांग की. मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने परिजनों को कानूनी और सामाजिक स्तर पर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. साथ ही परिजनों ने उन्हें 24 जून को बिलौटी गांव में आयोजित होने वाली सर्व समाज महापंचायत में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया. प्रशांत किशोर बुधवार को बिलौटी जाएंगे.

शिव मंदिर परिसर में महापंचायत की तैयारी

आयोजकों की ओर से जानकारी दी गई कि महापंचायत का आयोजन 24 जून को दोपहर 12 बजे से गांव के ही प्राचीन शिव मंदिर परिसर में किया जाएगा. आयोजन का मुख्य उद्देश्य भरत तिवारी मामले में न्याय की मांग को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना और आगे की रणनीति तय करना बताया जा रहा है.

महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है. पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है. आयोजकों का कहना है कि यह किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है बल्कि न्याय और सामाजिक एकजुटता का मंच है. इसमें सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया है.

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एक लाख लोगों के जुटने का दावा

ग्रामीण और आयोजन से जुड़े पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पूरे गांव के लोग महापंचायत की तैयारी में जुटे हैं. आने वाले लोगों के बैठने, पानी, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है. उनके अनुसार यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या संगठन का नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक आवाज है. पंकज त्रिपाठी ने दावा किया कि महापंचायत में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है.

प्रशासनिक अनुमति के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और न्याय की मांग को लेकर समाज स्वतः आगे आ रहा है. उन्होंने कहा कि महापंचायत का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं बल्कि अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखना है.

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