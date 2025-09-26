पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) की शाम करीब डेढ़ घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने बैठक में कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए भी संदेशवाहक साबित होगा. निर्देश दिया कि आज से चुनाव तक संगठन को पूरा समय दें.

चुनाव को देखते हुए उन्होंने साफ कहा कि कौन क्या है इससे मतलब मत रखिए, यह भूल जाएं. बिहार विधानसभा चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़िए. सिर्फ एनडीए की जीत को प्राथमिकता दीजिए. यह देखना है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है. यह देखना जरूरी नहीं कि कैंडिडेट कौन है, एनडीए को जिताना है.

प्रत्याशियों के चयन, चुनावी रणनीति पर भी हुई चर्चा

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर हर कार्यकर्ता को से मजबूती से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है. उन्होंने नेताओं से बूथ स्तर तक की स्थिति की रिपोर्ट ली एवं जमीन पर संगठन को और सक्रिय करने का निर्देश दिया. प्रत्याशियों के चयन, चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर भी वार्ता हुई है.

विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

अमित शाह ने इस बैठक के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की. साथ ही प्रदेश भर में स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट उन्हें सौंपी गई है. बीजेपी के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग दो दिन पहले प्रदेश स्तर पर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी गई है.

बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के 40 नेताओं को अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन क्षेत्रों के विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है. बैठक में 40 प्रवासी नेता, क्षेत्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, कोर कमेटी के सदस्य, चुनाव प्रभारी, सांसद, विधायक, पदाधिकारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल थे.