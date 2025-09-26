प्रशांत किशोर को RJD का साथ! नीतीश कुमार और अमित शाह का नाम लेकर इस सांसद ने क्या कहा?

जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने शुक्रवार को एनडीए पर हमला बोला और प्रशांत किशोर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार और अमित शाह के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं. उनकी चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं.

सांसद ने अशोक चौधरी पर बोला हमला

आरजेडी सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अशोक चौधरी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंकड़ा निकाल कर देख लें कि सबसे ज्यादा महिलाओं का चीरहरण कब हुआ है?" सांसद यही नहीं रुके उन्होंने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए करते हुए कहा कि "एक अच्छे लीडर हैं. पढ़े लिखे जानकर हैं. प्रशांत किशोर जी, जो सबको बड़ी चुनौती दे रहे हैं. नीतीश कुमार और अमित शाह के लोग उनकी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं."

दरअसल आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव जहानाबाद में समाजसेवी गोरखनाथ सिंह और छत्रधारी सिंह यादव की पुण्य तिथि में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग छापा मारने में माहिर हैं तो अब ईडी सीबीआई कहां है? उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि इन पर काहे नहीं ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं?

सुरेंद्र यादव ने मीडिया पर भी किया कटाक्ष

सांसद ने मीडिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि "मीडिया भी बिका हुआ है. आज प्रशांत किशोर की जो बात है, मीडिया अगर पूरे देश में दिखा दे या छाप दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि ये फिर न दिल्ली में रहेंगे और न ही बिहार में. इन लोगों का विनाश लिखा हुआ है. इनकी संपति उस समय की खोजना शुरू करें, जब से राजनीति शुरू किए हैं, इनके बाप दादा को पर्सनल जानते हैं. हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं."

