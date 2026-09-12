आरा में घर में घुसकर समाजसेवी को मारी गोली, मौत के बाद हंगामा

भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री का विरोध करना एक सामाजिक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया. शुक्रवार (11 सितंबर 2026) देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर मोहम्मद जफी को गोली मार दी. गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती जफी की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव है. आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर आरा-सासाराम स्टेट हाईवे जाम कर दिया.

मृतक इस्लामगंज निवासी मोहम्मद जफी (48 वर्ष) पेशे से चालक थे और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े थे. उनके चचेरे भाई मोहम्मद अमन के मुताबिक, गांव में कथित तौर पर मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायत थी. बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई बैठक में जफी ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी.

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घर में घुसकर मारी गोली

अमन के अनुसार, शुक्रवार शाम जफी घर के किचन में थे. इसी दौरान तीन हथियारबंद लोग घर में घुस आए. आरोप है कि हमलावरों ने मादक पदार्थों की बिक्री बंद कराने को लेकर जफी से सवाल किया और इसके बाद गोली चला दी. जफी के बाएं हाथ और पेट में गोली लगी.

इलाज के दौरान तोड़ा दम

परिजन जफी को आरा के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. सर्जन डॉ. विकास सिंह के मुताबिक, पेट के निचले हिस्से में गोली फंसी थी और काफी खून बह गया था. डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखे और एक मैगजीन बरामद की है.

मौत के बाद हाईवे पर आगजनी

जफी की मौत की सूचना के बाद शनिवार (12 सितंबर 2026) सुबह ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर गड़हनी बाजार के पास आरा-सासाराम स्टेट हाईवे जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आगजनी की. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया. ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर दो दिन पहले हुई बैठक और उससे जुड़े विवाद को संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

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