बिहार: SVU रेड में धनकुबेर निकला इंजीनियर, 3 करोड़ की मिली संपत्ति

बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने लघु जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. SVU की 5 अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह गया, छपरा, गोपालगंज, मुंबई समेत 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. कार्रवाई शुक्रवार सुबह से शनिवार अहले सुबह तक चली.

छापेमारी के दौरान राजेंद्र कुमार और उनके परिजनों के नाम पर करीब साढ़े 3 करोड़ रुपये कीमत की 16 जमीनों की जानकारी सामने आई है. जांच टीम को अलग-अलग ठिकानों से 1.96 लाख रुपये नकद और करीब 76 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण भी मिले हैं. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके 6 खातों का भी पता चला है.

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गाड़ियों और महंगी चीजों के मिले दस्तावेज

SVU को जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ स्टाम्प और अन्य शुल्क पर करीब 15.18 लाख रुपये खर्च किए जाने की जानकारी मिली है. टीम को गाड़ियों और दूसरी महंगी वस्तुओं से जुड़े कागजात भी मिले हैं.

जांच एजेंसी के मुताबिक राजेंद्र कुमार के पास कुल 3,01,87,108 रुपये की चल-अचल संपत्ति मिली है, जिसे एजेंसी ने गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति बताया है. हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और मामले की जांच अभी जारी है.

तीन दिन पहले EOU ने की थी गिरफ्तारी

महज 3 दिन पहले राजेंद्र कुमार की शिकायत पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि दोनों ने खुद को EOU का अधिकारी बताकर राजेंद्र कुमार को फोन किया और जांच की फाइल अपने पास रखने तथा मनमानी कार्रवाई करने की धमकी देकर पैसे मांगे थे.

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अब उसी मामले में शिकायतकर्ता रहे राजेंद्र कुमार खुद आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जांच के घेरे में आ गए हैं. राजेंद्र कुमार की वर्तमान पोस्टिंग छपरा अंचल में अधीक्षण अभियंता के पद पर है. वह वर्ष 2008 में सरकारी सेवा में आए थे.