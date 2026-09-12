सीतामढ़ीः जिला पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या, आरोपी का घर फूंका

बिहार के सीतामढ़ी में शनिवार (12 सितंबर 2026) सुबह जिला पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया-रामपट्टी चौक के पास बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले वैद्यनाथ महतो पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि उन्हें करीब आठ गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया.

वैद्यनाथ महतो जिला पार्षद दिलखुश देवी के पति थे. जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब सात बजे वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. केथरिया-रामपट्टी चौक के पास बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी. गोलियां लगने से महतो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए.

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शराब कारोबार के विरोध से जुड़ा विवाद

मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप गांव के ही त्रिभुवन कुशवाहा उर्फ एजाज पर लगाया है. बताया जा रहा है कि एजाज कथित रूप से शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है और महतो इसका विरोध करते थे. इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद की बात सामने आई है. करीब 14 दिन पहले महतो के घर पर भी कथित तौर पर फायरिंग हुई थी.

पहले भी थाने का हुआ था घेराव

घर पर फायरिंग की घटना के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों ने डुमरा थाने का घेराव किया था. इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अब महतो की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया. आक्रोशित भीड़ ने कथित आरोपी के घर में आग लगा दी.

पुलिस पर पथराव, दो इंस्पेक्टर घायल

घटना की सूचना मिलते ही करीब एक दर्जन थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया. एसपी अमित रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल राम और इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के घायल होने की जानकारी है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. हत्या की वजह और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.

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