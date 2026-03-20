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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Rare Earth Magnets: भारत बनाएगा सबसे ताकतवर मैग्नेट, फाइटर जेट में होता है इस्तेमाल, हजारों करोड़ का मोदी सरकार का प्लान

India Rare Earth Magnets: भारत बनाएगा सबसे ताकतवर मैग्नेट, फाइटर जेट में होता है इस्तेमाल, हजारों करोड़ का मोदी सरकार का प्लान

India Rare Earth Magnets: भारत में अब रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन होगा. इसके लिए भारत सरकार ने 7 हजार 280 करोड़ की योजना के साथ ग्लोबल टेंडर जारी किया है.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 12:06 PM (IST)
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भारत में अब दुनिया के सबसे ताकतवर मैग्नेट बनने की तैयारी शुरू हो गई है. भारी उद्योग मंत्रालय ने सिनट्रेड रेअर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. इसका मतलब है कि अब ये खास मैग्नेट भारत में ही बनाए जाएंगे और विदेशों से आयात पर निर्भरता कम होगी. इन मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रक्षा क्षेत्र तक होता है. अभी तक भारत इन मैग्नेट को बड़े पैमाने पर बाहर से मंगाता रहा है, लेकिन अब सरकार इसे मेड इन इंडिया बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.

सरकार ने इस योजना के लिए कुल 7 हजार 280 करोड़ का बजट तय किया है. इसमें कंपनियों को 750 करोड़ तक की पूंजी सहायता दी जाएगी और 6 हजार 450 करोड़ का सेल्स से जुड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा. साथ ही IREL Ltd. के जरिए NdPr Oxide की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी, जो इन मैग्नेट को बनाने का जरूरी कच्चा माल है. इस योजना का लक्ष्य हर साल 6,000 मीट्रिक टन उत्पादन करना है. हर कंपनी को 600 से 1,200 मीट्रिक टन की क्षमता दी जाएगी. कम लागत पर काम करने वाली तीन कंपनियों को यह प्रोजेक्ट दिया जाएगा.

रेअर अर्थ मैग्नेट क्या से बनता है?

रेअर अर्थ मैग्नेट असल में नियॉडीमियम, लोहा और बोरोन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें NdFeB मैग्नेट कहा जाता है. ये सामान्य मैग्नेट से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और छोटे आकार में भी बहुत मजबूत मैग्नेटिक ताकत पैदा करते हैं. एक बार तैयार होने के बाद ये बिना बिजली के लगातार काम करते रहते हैं. इसी वजह से इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टर्बाइन, एयरोस्पेस, डिफेंस और हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है. मोबाइल के स्पीकर से लेकर फाइटर जेट के रडार तक, हर जगह इनका उपयोग होता है.

चीन करता है मैग्नेट का सबसे बड़ा उत्पादन

दुनिया में रेअर अर्थ मैग्नेट का सबसे बड़ा उत्पादन चीन करता है और करीब 90 प्रतिशत सप्लाई वहीं से आती है. भारत अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है और पूरी सप्लाई चेन देश के अंदर ही विकसित करना चाहता है. टेंडर से जुड़ी तारीखों के अनुसार, दस्तावेज 20 मार्च 2026 से उपलब्ध हैं. प्री-बिड मीटिंग 7 अप्रैल को होगी. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 मई 2026 है और 29 मई को तकनीकी बिड खोली जाएगी. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और दो चरणों में पूरी की जाएगी.

केंद्रीय कैबिनेट ने कब दी थी मंजूरी?

मैग्नेट से संबंधित योजना को 26 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. सरकार का लक्ष्य है कि कच्चे माल से लेकर तैयार मैग्नेट तक पूरी प्रक्रिया भारत में ही हो, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके. कुल मिलाकर, यह कदम भारत को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में मजबूत बनाने के साथ-साथ भविष्य की ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 20 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
CHINA MAGNET EV Technology
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