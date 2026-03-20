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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: जमीन सर्वे में तेजी लाने के लिए राजस्व मंत्री विजय सिन्हा का नया प्लान, अब यह होगा बड़ा कदम

Bihar News: जमीन सर्वे में तेजी लाने के लिए राजस्व मंत्री विजय सिन्हा का नया प्लान, अब यह होगा बड़ा कदम

Bihar News In Hindi: भूमि सर्वेक्षण कार्य में देरी को देखते हुए राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजी लाने के लिए नई योजना बनाई है. प्रतिदिन काम की समीक्षा होगी और रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी.

By : परमानंद सिंह | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Mar 2026 11:25 AM (IST)
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पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. बीच-बीच में कर्मचारियों की हड़ताल भी इस काम को बाधित करती रही है. चुनाव से पहले अमीन, इंजीनियर और कानूनगो हड़ताल पर थे तो चुनाव के बाद अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर रहे. इसी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने काम में तेजी लाने के लिए नया प्लान तैयार किया है.

रोज शाम रिपोर्ट मुख्यालय को - सुस्ती बर्दाश्त नहीं

मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा कि हर 15 दिन पर जमीन सर्वे के काम की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने सभी जिलों के बंदोबस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन तय लक्ष्य के हिसाब से काम करें. हर दिन का लक्ष्य तय हो, शाम को उसकी समीक्षा हो और उसी दिन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए. जो भी कर्मचारी या अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस काम में किसी भी तरह की सुस्ती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

 पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचल 

मंत्री ने बताया कि पहले चरण के 20 जिलों के 89 अंचलों में सर्वेक्षण का काम इस वर्ष के अंत तक हर हाल में पूरा करना है. अभी तक 67 फीसदी से ज्यादा मौजों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है जबकि 33 फीसदी से अधिक का फाइनल पब्लिकेशन भी पूरा हो गया है. दूसरे चरण के 36 जिलों के 445 अंचलों में त्रिसीमाना, सीमा सत्यापन और किश्तवार का काम तेजी से पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है.

 भू अभिलेख निदेशालय में विशेष निगरानी टीम

काम की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में एक विशेष टीम बनाई गई है जो लगातार प्रगति पर नजर रख रही है. मंत्री ने बताया कि शेखपुरा जिला सर्वेक्षण कार्य में अंतिम चरण में पहुंच चुका है जो बाकी जिलों के लिए एक अच्छा उदाहरण है. विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस अभियान के पूरा होने से जमीन से जुड़े विवाद काफी कम होंगे और आम लोगों को राजस्व से जुड़ी समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी.

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Published at : 20 Mar 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
विजय कुमार सिन्हा BIHAR NEWS Land Survey Review
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