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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारराज्यसभा चुनाव रिजल्ट: NDA प्रत्याशियों की जीत से BJP बमबम, नितिन नवीन को खिलाया गया लड्डू | तस्वीरें

राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: NDA प्रत्याशियों की जीत से BJP बमबम, नितिन नवीन को खिलाया गया लड्डू | तस्वीरें

Rajya Sabha Election Results: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के प्रत्याशी थे. जीत के बाद आश्वस्त किया कि बिहार के लोगों को केंद्र से जो उम्मीद है, वह पूरा करने का प्रयास होगा.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 16 Mar 2026 11:19 PM (IST)
Rajya Sabha Election Results: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के प्रत्याशी थे. जीत के बाद आश्वस्त किया कि बिहार के लोगों को केंद्र से जो उम्मीद है, वह पूरा करने का प्रयास होगा.

झंडा लहराते कार्यकर्ता और लड्डू खिलाते संजय सरावगी

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राज्यसभा चुनाव (2026) में बिहार की पांच सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है. इससे बीजेपी बमबम है. पटना में रिजल्ट के बाद जीत का जश्न मनाया गया.
राज्यसभा चुनाव (2026) में बिहार की पांच सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है. इससे बीजेपी बमबम है. पटना में रिजल्ट के बाद जीत का जश्न मनाया गया.
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बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लड्डू खिलाया. नितिन नवीन भी राज्यसभा के प्रत्याशी थे.
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लड्डू खिलाया. नितिन नवीन भी राज्यसभा के प्रत्याशी थे.
Published at : 16 Mar 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election Nitin Nabin BJP NDA Rajya Sabha Election Results BIHAR NEWS

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