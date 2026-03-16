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राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: NDA प्रत्याशियों की जीत से BJP बमबम, नितिन नवीन को खिलाया गया लड्डू | तस्वीरें
Rajya Sabha Election Results: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के प्रत्याशी थे. जीत के बाद आश्वस्त किया कि बिहार के लोगों को केंद्र से जो उम्मीद है, वह पूरा करने का प्रयास होगा.
झंडा लहराते कार्यकर्ता और लड्डू खिलाते संजय सरावगी
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Published at : 16 Mar 2026 11:18 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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