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चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे CM नीतीश कुमार, राज्यसभा चुनाव को लेकर RJD पर कसा तंज
Chirag Paswan Patna Iftar Party: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा पटना में आयोजित दावत-ए-इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा पटना में आयोजित दावत-ए-इफ्तार में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा. चिराग ने इसे एकता और शांति को मजबूत करने वाला त्योहार बताया.
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Published at : 16 Mar 2026 08:12 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion