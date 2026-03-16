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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारचिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे CM नीतीश कुमार, राज्यसभा चुनाव को लेकर RJD पर कसा तंज

चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे CM नीतीश कुमार, राज्यसभा चुनाव को लेकर RJD पर कसा तंज

Chirag Paswan Patna Iftar Party: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा पटना में आयोजित दावत-ए-इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए.

By : किशन कुमार  | Updated at : 16 Mar 2026 08:13 PM (IST)
Chirag Paswan Patna Iftar Party: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा पटना में आयोजित दावत-ए-इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा पटना में आयोजित दावत-ए-इफ्तार में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा. चिराग ने इसे एकता और शांति को मजबूत करने वाला त्योहार बताया.

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इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए. चिराग पासवान ने उनका आभार जताते हुए उनके आगमन को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने वाला कदम कहा.
इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए. चिराग पासवान ने उनका आभार जताते हुए उनके आगमन को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने वाला कदम कहा.
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रमजान के पाक महीने में चिराग पासवान ने खाड़ी देशों के मौजूदा तनावपूर्ण हालात पर चिंता व्यक्त की और वहां जल्द से जल्द अमन-चैन और शांति बहाली की प्रार्थना की.
रमजान के पाक महीने में चिराग पासवान ने खाड़ी देशों के मौजूदा तनावपूर्ण हालात पर चिंता व्यक्त की और वहां जल्द से जल्द अमन-चैन और शांति बहाली की प्रार्थना की.
Published at : 16 Mar 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Iftar Party BIhar Politics NITISH KUMAR BIHAR NEWS

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