नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने JDU के लिए कह दी बड़ी बात, 'मैं अपने हिस्से का अंशदान…'
Nishant Kumar News: निशांत कुमार ने अपने एक्स हैंडल से कई पोस्ट किए हैं. उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस विशाल जद(यू) परिवार का हिस्सा हूं, जिसे पिताजी ने दशकों की अपनी सतत साधना से खड़ा किया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों इफ्तार पार्टी में शिरकत कर रहे हैं. कभी पार्टी की ओर से तो कभी एनडीए में शामिल अन्य दलों की ओर से आयोजित इफ्तार में वे जा रहे हैं. दूसरी ओर पार्टी से जुड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं. कुल मिलाकर वे एक्टिव नजर आ रहे हैं और उससे भी बड़ी बात है कि वे अपने अनुभव को एक्स हैंडल के जरिए शेयर कर रहे हैं.
गुरुवार (19 मार्च, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर निशांत कुमार ने लिखा, "मुझे गर्व है कि मैं उस विशाल जद(यू) परिवार का हिस्सा हूं, जिसे पिताजी ने दशकों की अपनी सतत साधना से खड़ा किया. बिहार के जन-जन की पार्टी बनाया, इसलिए मैं भी हर दिन पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों और युवा साथियों से मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखता हूं."
'नीतीश जी के सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे'
एक दूसरे पोस्ट में वे लिखते हैं, "आज पटना में पार्टी के कई माननीय विधायकों, माननीय विधान परिषद सदस्यों,पार्टी पदाधिकारियों एवं जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात बहुत अहम रही. पिताजी ने जिस पार्टी को अपनी सतत सेवा से सींचा है, हर तबके की पार्टी बनाया है. उस विशाल जद(यू) का हिस्सा बनकर, कार्यकर्ता बनकर अन्य अनुभवी एवं युवा सोच से मिलना, बिहार को समग्रता से समझने की मेरी ईमानदार कोशिश है. इसी संवाद और सीख से मैं भी अपने हिस्से का अंशदान दल को बड़ा करने में करूंगा. नीतीश जी के सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे."
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निशांत कुमार बीते गुरुवार को जीतन राम मांझी के यहां आयोजित इफ्तार पार्टी में गए थे. नीतीश कुमार भी गए थे. एक्स हैंडल पर निशांत ने वहां की तस्वीरें शेयर की हैं. वे लिखते हैं, "आज मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के आवास पर आयोजित दावत-ए-इफ्तार में शिरकत की. मैंने इस अवसर पर रोजेदारों एवं अन्य अतिथियों को ईद की अग्रिम मुबारकबाद दी. बिहार में अमन-चैन और खुशहाली की दुआएं की. इस मौके पर मंत्री संतोष सुमन, जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रा) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और अन्य लोग मौजूद थे. सभी से सार्थक संवाद हुआ."
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Source: IOCL