पप्पू यादव के 'चखना-चटनी' वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, पूर्णिया सांसद को दे दी ये चुनौती

मंडी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की थी, उस पर पप्पू यादव अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर बॉलीवुड 'क्वीन' ने कड़ी आपत्ति जताई है.

बीते गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा था, "इग्नोर करिए न… कंगना-चखना… ये सब तो चटनी हैं". अब कंगना ने पप्पू यादव के इस बयान का विरोध करते हुए इसे महिला-विरोधी सोच बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है.

'अब महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र…'

कंगना ने अपनी इंस्टा-स्टोरी पर पप्पू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बॉलीवुड में लड़कियों को सिर्फ आइटम नंबर तक सीमित कर दिया जाता था, लेकिन अब महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने लिखा, "उन्होंने मुझे चखना (शराब के साथ लिए जाने वाले स्नैक्स) या चटनी कहा. सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि राहुल गांधी पलकें झपकाते हैं, लोगों को जबरदस्ती गले लगाते हैं, कुश्ती की क्लास है या महिलाओं को चिढ़ाने वाली बातें, यह सब महिलाओं के लिए असहज है."

यह भी पढ़ें- 'सरकार को विकास से मतलब नहीं, लोगों को...', UGC मामले पर पप्पू यादव का बड़ा बयान



उन्होंने आगे लिखा, "विपक्ष ने मेरे खिलाफ अपमानजनक और गंदी गालियों की बौछार कर दी है. मैं एक फिल्म निर्माता, लेखिका और अभिनेत्री हूं. विपक्ष ने मुझे मनोरोगी या चखना/चटनी तक सीमित कर दिया है. जब मैंने फिल्मों में कदम रखा था, तब महिलाएं सिर्फ आइटम सॉन्ग करती थीं, लेकिन यहां मुझे चखना और चटनी कहा जाता है. अब समय आ गया है कि इस महिला-विरोधी सोच को चुनौती दी जाए."

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कंगना ने मीडिया में बयान जारी कर राहुल गांधी को टपोरी कहा था. अभिनेत्री का कहना था कि जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में व्यवहार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गली का कोई टपोरी हो. संसद में मौजूद हर महिला उनसे असहज महसूस करती है. उन्होंने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से तमीज और नैतिक मूल्य सीखने की सलाह दी थी. कंगना के इस बयान का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था. इसी कड़ी में पप्पू यादव ने भी उन्हें निशाना बनाया था.

यह भी पढ़ें- 'कंगना-चखना... इन सबको इग्नोर करिए', BJP सांसद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भड़के पप्पू यादव

