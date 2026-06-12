हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAkash Deep Wedding: बड़े बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप खुद हुए क्लीन बोल्ड, 24 जून को वाराणसी में अक्षिता संग लेंगे सात फेरे

Akash Deep Wedding: बड़े बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप खुद हुए क्लीन बोल्ड, 24 जून को वाराणसी में अक्षिता संग लेंगे सात फेरे

भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप 24 जून को अक्षिता संग शादी करेंगे. रोहतास में तिलक, मेहंदी और हल्दी की रस्में होंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

Arshdeep Wedding with Akshita: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप जल्द ही अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. आकाश का आईपीएल के सीजन 2026 में भी शामिल रहे. उन्हे मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था. अब 24 जून को वह वाराणसी की रहने वाली अक्षिता के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे. उनकी होने वाली पत्नी का परिवार मूल रूप से डेहरी-ऑन-सोन के मानिकपुर गांव से जुड़ा हुआ है. टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज आकाशदीप इस महीने यानि जून के अंतिम सप्ताह में शादी करने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 जून को वह अक्षिता के साथ सात फेरे लेंगे. शादी समारोह उनके होम टाउन में पारस्परिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित किया जाएगा.

मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने वाले आकाशदीप इस बार अक्षिता के प्यार के आगे बोल्ड हो गए हैं. रोहतास जिले के उनके पैतृक गांव बड्डी में शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी. 21 जून को तिलक समारोह रखा गया है, जबकि 22 जून को मेहंदी की रस्म होगी.

यह भी पढ़ें- एक भी छक्का नहीं, फिर भी वैभव सूर्यवंशी का जलवा; चौकों की रेस में दूसरे नंबर पर युवा बल्लेबाज

शादी से पहले 23 जून को हल्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 24 जून को आकाशदीप बारात लेकर पहुंचेंगे और अक्षिता को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाएंगे. परिवार में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: सबसे अधिक गोल, दर्शक की संख्या और मेसी-रोनाल्डो का खेल, इस बार टूट सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड!

Published at : 12 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Indian Fast Bowler Akash Deep Akshita Cricketer Marriage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Akash Deep Wedding: बड़े बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप खुद हुए क्लीन बोल्ड, 24 जून को वाराणसी में अक्षिता संग लेंगे सात फेरे
बड़े बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप खुद हुए क्लीन बोल्ड, 24 जून को वाराणसी में अक्षिता संग लेंगे सात फेरे
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का आयरलैंड दौरा होगा रद्द? टल सकता है वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू; जानें वजह
टीम इंडिया का आयरलैंड दौरा होगा रद्द? टल सकता है वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू; जानें वजह
स्पोर्ट्स
FIFA WORLD CUP 2026 मैच से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए
FIFA WORLD CUP 2026 मैच से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: सबसे अधिक गोल, दर्शक की संख्या और मेसी-रोनाल्डो का खेल, इस बार टूट सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड!
सबसे अधिक गोल, दर्शक की संख्या और मेसी-रोनाल्डो का खेल, इस बार टूट सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बोले ओपी राजभर, 'ये लाल-हरी टोपी वाले ही...'
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बोले ओपी राजभर, 'ये लाल-हरी टोपी वाले ही...'
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Home Tips
Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget