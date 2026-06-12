Arshdeep Wedding with Akshita: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप जल्द ही अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. आकाश का आईपीएल के सीजन 2026 में भी शामिल रहे. उन्हे मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था. अब 24 जून को वह वाराणसी की रहने वाली अक्षिता के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे. उनकी होने वाली पत्नी का परिवार मूल रूप से डेहरी-ऑन-सोन के मानिकपुर गांव से जुड़ा हुआ है. टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज आकाशदीप इस महीने यानि जून के अंतिम सप्ताह में शादी करने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 जून को वह अक्षिता के साथ सात फेरे लेंगे. शादी समारोह उनके होम टाउन में पारस्परिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित किया जाएगा.

मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने वाले आकाशदीप इस बार अक्षिता के प्यार के आगे बोल्ड हो गए हैं. रोहतास जिले के उनके पैतृक गांव बड्डी में शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी. 21 जून को तिलक समारोह रखा गया है, जबकि 22 जून को मेहंदी की रस्म होगी.

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शादी से पहले 23 जून को हल्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 24 जून को आकाशदीप बारात लेकर पहुंचेंगे और अक्षिता को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाएंगे. परिवार में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

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