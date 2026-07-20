भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 27 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही टीम ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से गंवा दी. हालांकि इस हार के बावजूद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया का समर्थन किया. उन्होंने खास तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है और सब कुछ ठीक है.

राजीव शुक्ला ने क्या कहा?

राजीव शुक्ला ने कहा कि मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण रहा. इंग्लैंड ने आखिरी तीन ओवरों में 60 से ज्यादा रन बना दिए, जिसने मैच का रुख बदल दिया. उनके मुताबिक अगर डेथ ओवरों में इतने रन नहीं बनते तो मुकाबले का नतीजा अलग हो सकता था.

ANI से बात करते हुए राजीव शुक्ल ने कहा, 'आज का मैच काफी संघर्षपूर्ण था. आखिरी तीन ओवरों में इंग्लैंड ने 60 से ज्यादा रन बना दिए, वहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया. इसके बावजूद हमारे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फिर साबित कर दिया कि उनमें अभी भी दम बाकी है. शुभमन गिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है और सब कुछ ठीक है.'

रोहित और विराट ने खेली शानदार पारियां

361 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 रन जोड़े. रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली. जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. इससे पहले भी रोहित शर्मा 34 बार ODI में सेंचुरी लगा चुके हैं. वहीं साल 2018 में उन्होंने 137 रन का रिकार्ड भी बनाया था जो कि इस साल के रिकार्ड से सिर्फ 1 रन कम है. वहीं शुभमन गिल ने 77 रन बनाए.

इसके बाद विराट कोहली ने 60 गेंदों में 74 रन की पारी खेली. रोहित और विराट के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी हुई. दोनों ने वनडे क्रिकेट में 21वीं शतकीय साझेदारी कर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बाद इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया.

डेथ ओवरों में पलटा मैच

एक समय भारत का स्कोर 304/2 था और टीम जीत की मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी. लेकिन इसके बाद मध्यक्रम लड़खड़ा गया और भारत ने सिर्फ 12 रन के भीतर तीन अहम विकेट गंवा दिए. इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने चार विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. जोफ्रा आर्चर ने भी अहम सफलता हासिल की. भारत की टीम 50 ओवर में 360/7 रन ही बना सकी.

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इंग्लैंड ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर

इससे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए, जो लॉर्ड्स के इतिहास का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है. बेन डकेट और जैकब बेथेल ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की. जो रूट 74 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि जोस बटलर ने 13 गेंदों में नाबाद 41 रन की तेज पारी खेली. आखिरी तीन ओवरों में इंग्लैंड ने 62 रन जोड़कर भारत के सामने 388 रन का लक्ष्य रखा.

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