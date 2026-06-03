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बिहार पहुंचकर वैभव सूर्यवंशी ने की IPS मामा और नानी से मुलाकात, कमाल की फोटो आई सामने, देखते रह जाएंगे
IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी बिहार अपने घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने अपने IPS मामा अभिषेक चौहान और नानी अनुराधा राजपूत से मुलाकात भी की.
Vaibhav Sooryavanshi With His IPS Mama
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Published at : 03 Jun 2026 12:31 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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