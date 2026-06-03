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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीआईपीएल 2026बिहार पहुंचकर वैभव सूर्यवंशी ने की IPS मामा और नानी से मुलाकात, कमाल की फोटो आई सामने, देखते रह जाएंगे

बिहार पहुंचकर वैभव सूर्यवंशी ने की IPS मामा और नानी से मुलाकात, कमाल की फोटो आई सामने, देखते रह जाएंगे

IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी बिहार अपने घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने अपने IPS मामा अभिषेक चौहान और नानी अनुराधा राजपूत से मुलाकात भी की.

By : श्री राजपूत  | Updated at : 03 Jun 2026 12:42 PM (IST)
IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी बिहार अपने घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने अपने IPS मामा अभिषेक चौहान और नानी अनुराधा राजपूत से मुलाकात भी की.

Vaibhav Sooryavanshi With His IPS Mama

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वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने अपने IPS मामा अभिषेक चौहान और नानी अनुराधा राजपूत से भी मुलाकात की.
वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने अपने IPS मामा अभिषेक चौहान और नानी अनुराधा राजपूत से भी मुलाकात की.
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15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं. वह डोमेस्टिक में बिहार की तरफ से खेलते हैं. वह IPL में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में खत्म हुए संस्करण में कई रिकार्ड्स बनाए.
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं. वह डोमेस्टिक में बिहार की तरफ से खेलते हैं. वह IPL में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में खत्म हुए संस्करण में कई रिकार्ड्स बनाए.
Published at : 03 Jun 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPS IPL Vaibhav Sooryavanshi

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