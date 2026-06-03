बिहार पहुंचकर वैभव सूर्यवंशी ने की IPS मामा और नानी से मुलाकात, कमाल की फोटो आई सामने, देखते रह जाएंगे

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं. वह डोमेस्टिक में बिहार की तरफ से खेलते हैं. वह IPL में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में खत्म हुए संस्करण में कई रिकार्ड्स बनाए.