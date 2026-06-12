सबसे अधिक गोल, दर्शक की संख्या और मेसी-रोनाल्डो का खेल, इस बार टूट सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में खास होने वाला है. इस बार टूर्नामेंट का आकार पहले के मुकाबले काफी बड़ा होगा. 48 टीमों की भागीदारी और 104 मैचों के कारण रिकॉर्ड्स की झड़ी लगने की उम्मीद है. यही वजह है कि फुटबॉल जगत की नजर सिर्फ चैंपियन पर नहीं बल्कि उन नए कीर्तिमानों पर भी रहेगी, जो इस मेगा इवेंट में बन सकते हैं.

सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड इस बार सबसे बड़े खतरे में माना जा रहा है. अधिक मैच होने से खिलाड़ियों को गोल करने के ज्यादा मौके मिलेंगे. कई टीमें आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगी, जिससे गोलों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. फुटबॉल विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि टूर्नामेंट के अंत तक गोलों का नया रिकॉर्ड बन सकता है.

यह भी पढ़ें - दिग्गज भारतीय कोच का निधन, खेल जगत में पसरा मातम; सिर्फ 49 की उम्र में ली अंतिम सांस

दर्शकों की मौजूदगी के मामले में भी नया इतिहास रचा जा सकता है. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों में फुटबॉल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. बड़े-बड़े स्टेडियम और ज्यादा मुकाबले फैंस को मैदान तक खींच सकते हैं. ऐसे में कुल दर्शकों की संख्या पुराने सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ सकती है.

व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की बात करें तो लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गजों पर सभी की नजर रहेगी. मेसी के पास गोल और असिस्ट दोनों मामलों में नए कीर्तिमान बनाने का मौका होगा. वहीं एम्बाप्पे अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हैं तो वह भी कई बड़े रिकॉर्ड्स को चुनौती दे सकते हैं.

दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार कई अनुभवी खिलाड़ी बढ़ती उम्र के बावजूद मैदान में दिखाई दे सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ियों के खेलने का रिकॉर्ड भी टूट सकता है. कुल मिलाकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स का महाकुंभ साबित हो सकता है. इससे फैंस को रोमांच, ड्रामा और इतिहास के कई नए पन्ने एक साथ देखने को मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें - FIFA World Cup 2026: मेक्सिको ने जीत से किया आगाज, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया, पढ़िए पहले मैच का HIGHLIGHTS