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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटPhotos: येशा सागर की 10 दिलकश तस्वीरें, बोल्ड अदाओं से जीत लेती हैं दिल; होश उड़ा देंगे फोटोज

Photos: येशा सागर की 10 दिलकश तस्वीरें, बोल्ड अदाओं से जीत लेती हैं दिल; होश उड़ा देंगे फोटोज

Yesha Sagar Photos: स्पोर्टस एंकर येशा सागर इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. येशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 08:40 PM (IST)
Yesha Sagar Photos: स्पोर्टस एंकर येशा सागर इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. येशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

Yesha Sagar

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स्पोर्ट्स प्रजेंटर येशा सागर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
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कथित तौर पर येशा का नाम आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे समीर रिजवी के साथ जुड़ रहा है.
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Published at : 02 May 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Yesha Sagar Sameer Rizvi

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