एक भी छक्का नहीं, फिर भी वैभव सूर्यवंशी का जलवा; चौकों की रेस में दूसरे नंबर पर युवा बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे-लंबे छक्कों के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में वह एक भी छक्का लगाने में सफल नहीं हुए हैं. हालांकि चौके जड़ने के मामले में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और वह टूर्नामेंट के टॉप-5 बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. इंडिया ए टीम को ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ए के खिलाफ 4 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. बारिश से प्रभावित इस मैच में भारतीय टीम जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी. इस हार का असर अंकतालिका पर भी पड़ा और भारत दूसरे स्थान पर खिसक गया. टूर्नामेंट में अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक भी छक्का नहीं निकला है, लेकिन चौकों की बरसात करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है.

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबले के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालें तो शीर्ष चार स्थानों पर भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है. इस सूची में वैभव सूर्यवंशी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. वहीं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 सूची में भी तीन भारतीय खिलाड़ियों ने जगह बनाई है. छक्कों के मामले में सूर्यांश शेडगे पहले स्थान पर हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे नंबर पर काबिज हैं.

सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

2 मैचों की 2 पारियों में प्रभसिमरन सिंह ने 86 रन बनाए हैं और उनके बल्ले से 14 चौके निकले हैं. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 58 रन बनाते हुए 12 चौके लगाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में नजर आए हैं और उन्होंने 2 पारियों में 167 रन बनाए हैं, जिसमें 9 चौके शामिल हैं. दूसरी ओर, तिलक वर्मा ने 126 रन बनाए हैं और उनके बल्ले से 7 चौके निकले हैं. वहीं, अविष्का फर्नांडो ने 1 मैच की 1 पारी में 45 रन बनाए हैं, जिसमें 7 चौके शामिल रहे हैं.

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सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

2 मैचों की 2 पारियों में सूर्यांश शेडगे ने 66 रन बनाए हैं, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 167 रन बनाए हैं और उनके बल्ले से 3 छक्के निकले हैं. इहसान मीर ने 1 मैच की 1 पारी में 75 रन बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं. दूसरी ओर, सहान अराचिगे ने 1 पारी में 74 रन बनाए हैं और 2 छक्के लगाए हैं. वहीं, प्रियांश आर्य ने 2 मैचों की 2 पारियों में 40 रन बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं.

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