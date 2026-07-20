संन्यास की खबरों पर रोहित शर्मा का पहला बयान, लॉर्ड्स मैच के बाद कहा- 'मैं निराश हूं...'

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद नहीं खेलेंगे, ड्राप हो जाएंगे, ये पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया रहा. फिर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इसका खंडन किया, हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं कहा कि रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे. लेकिन अब इन खबरों पर खुद रोहित शर्मा का पहला बयान आ गया है. उन्होंने लॉर्ड्स ग्राउंड पर हुए तीसरे और निर्णायक मुकाबले के बाद इसके बारे में बात की.

इंग्लैंड के खिलाफ हुए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 138 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह भारत के पहले खिलाड़ी बने, जिन्होंने लॉर्ड्स ग्राउंड पर वनडे शतक जड़ा. 110 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 17 चौके जड़े. उन्होंने शुभमन गिल के साथ 147 रनों की साझेदारी की और फिर विराट कोहली के साथ भी शतकीय साझेदारी की. हालांकि भारत ये मैच हार गया. इसको लेकर रोहित ने कहा, "हमने बर्मिंघम में जीत के साथ अच्छी शुरुआत की थी, फिर कार्डिफ ने हार गए. आज बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत की, लेकिन फिर भी हार गए."

संन्यास की खबरों पर क्या बोले रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने कहा, "मेरा काम अच्छी बल्लेबाजी करना है. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है. जब से मैंने डेब्यू किया है, तभी से ये बाहर की बातें होती आई हैं. जब तक मैं यहां पर हूं, ऐसी बातें होती रहेंगी. ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. जो मायने रखता है वो ये कि मैं मैदान पर क्या करता हूं. मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं, अपनी टीम की सफलता में योगदान देने की कोशिश करता हूं. और अभी मेरा सिर्फ इसी पर फोकस है. और इन बाहरी बातों को होने दो, क्योंकि ये नहीं होंगी तो मजा नहीं होगा. मेरा काम ग्राउंड के अंदर है और उनका बाहर."

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He was the most-talked about cricketer before the Lord's ODI and he still remains the most-talked about after his scintillating hundred 🙌



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रोहित शर्मा ने कहा, "हार से मायूस हूं, जबकि हमने अच्छी शुरुआत की थी. हम 20-25 रन (27) शार्ट रह रह गए. जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो समझना होगा कि कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेला. उन्हें समय देना होगा." अपनी पारी को लेकर कहा कि इंग्लैंड में खेलना पसंद है और इस पारी को भी एन्जॉय किया, लेकिन नतीजे से निराश हूं.

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