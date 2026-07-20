IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसंन्यास की खबरों पर रोहित शर्मा का पहला बयान, लॉर्ड्स मैच के बाद कहा- 'मैं निराश हूं...'

संन्यास की खबरों पर रोहित शर्मा का पहला बयान, लॉर्ड्स मैच के बाद कहा- 'मैं निराश हूं...'

Rohit Sharma Statement: वनडे से संन्यास की खबरों पर खुद रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन आ गया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद इसके बारे में बात की. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Jul 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद नहीं खेलेंगे, ड्राप हो जाएंगे, ये पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया रहा. फिर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इसका खंडन किया, हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं कहा कि रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे. लेकिन अब इन खबरों पर खुद रोहित शर्मा का पहला बयान आ गया है. उन्होंने लॉर्ड्स ग्राउंड पर हुए तीसरे और निर्णायक मुकाबले के बाद इसके बारे में बात की.

इंग्लैंड के खिलाफ हुए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 138 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह भारत के पहले खिलाड़ी बने, जिन्होंने लॉर्ड्स ग्राउंड पर वनडे शतक जड़ा. 110 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 17 चौके जड़े. उन्होंने शुभमन गिल के साथ 147 रनों की साझेदारी की और फिर विराट कोहली के साथ भी शतकीय साझेदारी की. हालांकि भारत ये मैच हार गया. इसको लेकर रोहित ने कहा, "हमने बर्मिंघम में जीत के साथ अच्छी शुरुआत की थी, फिर कार्डिफ ने हार गए. आज बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत की, लेकिन फिर भी हार गए."

संन्यास की खबरों पर क्या बोले रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने कहा, "मेरा काम अच्छी बल्लेबाजी करना है. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है. जब से मैंने डेब्यू किया है, तभी से ये बाहर की बातें होती आई हैं. जब तक मैं यहां पर हूं, ऐसी बातें होती रहेंगी. ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. जो मायने रखता है वो ये कि मैं मैदान पर क्या करता हूं. मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं, अपनी टीम की सफलता में योगदान देने की कोशिश करता हूं. और अभी मेरा सिर्फ इसी पर फोकस है. और इन बाहरी बातों को होने दो, क्योंकि ये नहीं होंगी तो मजा नहीं होगा. मेरा काम ग्राउंड के अंदर है और उनका बाहर."

यह भी पढ़ें- Virat Kohli ने छोड़ा युवराज सिंह को पीछे, टूटते-टूटते बचा Dhoni का ये बड़ा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने कहा, "हार से मायूस हूं, जबकि हमने अच्छी शुरुआत की थी. हम 20-25 रन (27) शार्ट रह रह गए. जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो समझना होगा कि कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेला. उन्हें समय देना होगा." अपनी पारी को लेकर कहा कि इंग्लैंड में खेलना पसंद है और इस पारी को भी एन्जॉय किया, लेकिन नतीजे से निराश हूं.

यह भी पढ़ें- 'टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, सब कुछ...', BCCI के वाइस प्रेसीडेंट राजीव शुक्ला ने हार पर दिया बड़ा बयान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG ODI Series India Vs England Odi Rohit SHarma Rohit Sharma Retirement Rohit Sharma Statement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
संन्यास की खबरों पर रोहित शर्मा का पहला बयान, लॉर्ड्स मैच के बाद कहा- 'मैं निराश हूं...'
संन्यास की खबरों पर रोहित शर्मा का पहला बयान, लॉर्ड्स मैच के बाद कहा- 'मैं निराश हूं...'
क्रिकेट
'टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, सब कुछ...', BCCI के वाइस प्रेसीडेंट राजीव शुक्ला ने हार पर दिया बड़ा बयान
'टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, सब कुछ...', BCCI के वाइस प्रेसीडेंट राजीव शुक्ला ने हार पर दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
Virat Kohli ने छोड़ा युवराज सिंह को पीछे, टूटते-टूटते बचा Dhoni का ये बड़ा रिकॉर्ड
Virat Kohli ने छोड़ा युवराज सिंह को पीछे, टूटते-टूटते बचा Dhoni का ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
वनडे सीरीज जीतने के बाद गरजे इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक, कहा- 'नंबर एक टीम को हराना शानदार...'
वनडे सीरीज जीतने के बाद गरजे इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक, कहा- 'नंबर एक टीम को हराना शानदार...'
Advertisement

वीडियोज

₹3.20 लाख का Electric Auto! Youdha ePOD Review | 227 KM Range | Worth Buying?
पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो
दिल्ली NCR
Explained: सोनम और अन्ना के एक ही हथियार, लेकिन दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
सोनम और अन्ना के एक ही हथियार! दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-ंमंतर जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद का रोका, पुलिस से हुई नोक-झोंक
CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-ंमंतर जा रहे चंद्रशेखर आजाद का रोका, पुलिस से हुई नोक-झोंक
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget