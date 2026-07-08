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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटकब शुरू होगा क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण, फॉर्मेट, वेन्यू से लेकर टीमों की लिस्ट; देखें पूरी जानकारी

कब शुरू होगा क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण, फॉर्मेट, वेन्यू से लेकर टीमों की लिस्ट; देखें पूरी जानकारी

Cricket Asia Cup 2027 Schedule, Teams, Format: क्रिकेट एशिया कप के अगले संस्करण का शेड्यूल आ गया है, जिसमें भारत पाकिस्तान समेत 8 टीमें खेलेंगी. जानिए तारीख, फॉर्मेट और पूरी जानकारी.

Written By : शिवम  | Updated at : 08 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Cricket Asia Cup 2027 Schedule, Teams, Format: क्रिकेट एशिया कप के अगले संस्करण का शेड्यूल आ गया है, जिसमें भारत पाकिस्तान समेत 8 टीमें खेलेंगी. जानिए तारीख, फॉर्मेट और पूरी जानकारी.

Cricket Asia Cup 2027 Schedule, Teams, Format

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क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण अगले साल खेला जाएगा. जिसका शेड्यूल सामने आ गया है. भारत-पाकिस्तान समेत इसमें कुल 8 टीमें खेलेंगी, जिनमें 5 टीमें कंफर्म हो गई हैं. इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा. चलिए आपको बताते हैं ये कब शुरू होगा, वेन्यू कौन से हो सकते हैं और इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है.
क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण अगले साल खेला जाएगा. जिसका शेड्यूल सामने आ गया है. भारत-पाकिस्तान समेत इसमें कुल 8 टीमें खेलेंगी, जिनमें 5 टीमें कंफर्म हो गई हैं. इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा. चलिए आपको बताते हैं ये कब शुरू होगा, वेन्यू कौन से हो सकते हैं और इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है.
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सबसे पहले बता दें कि क्रिकेट एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. पिछला संस्करण 2025 में टी20 फॉर्मेट में हुआ था, जिसके फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बनी थी. यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसमें खेल सकते हैं. दोनों ने टेस्ट और टी20 से संन्यास लिया है, लेकिन अभी ODI फॉर्मेट में खेलते हैं.
सबसे पहले बता दें कि क्रिकेट एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. पिछला संस्करण 2025 में टी20 फॉर्मेट में हुआ था, जिसके फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बनी थी. यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसमें खेल सकते हैं. दोनों ने टेस्ट और टी20 से संन्यास लिया है, लेकिन अभी ODI फॉर्मेट में खेलते हैं.
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क्रिकेट एशिया कप 2027 कहां होगा? एशिया कप के अगले संस्करण का मेजबान देश बांग्लादेश है. इससे पहले बांग्लादेश 5 बार (1988, 2000, 2012, 2014 और 2016) इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है.
क्रिकेट एशिया कप 2027 कहां होगा? एशिया कप के अगले संस्करण का मेजबान देश बांग्लादेश है. इससे पहले बांग्लादेश 5 बार (1988, 2000, 2012, 2014 और 2016) इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है.
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क्रिकेट एशिया कप 2027 कब शुरू होगा? अभी जो तारीख सामने आई है उसके अनुसार एशिया कप 18 जून, 2027 में शुरू होगा, फाइनल मैच 4 जुलाई को होगा. 16 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाएंगे.
क्रिकेट एशिया कप 2027 कब शुरू होगा? अभी जो तारीख सामने आई है उसके अनुसार एशिया कप 18 जून, 2027 में शुरू होगा, फाइनल मैच 4 जुलाई को होगा. 16 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाएंगे.
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क्रिकेट एशिया कप 2027 का फॉर्मेट: आगामी एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा. प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की टीमों से 1-1 मैच खेलेगी. दोनों ग्रुप्स की टॉप-2 टीमें सुपर-4 में आएंगी और अन्य 3 टीमों से एक-एक मैच खेलेगी. टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी भिड़ंत होगी.
क्रिकेट एशिया कप 2027 का फॉर्मेट: आगामी एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा. प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की टीमों से 1-1 मैच खेलेगी. दोनों ग्रुप्स की टॉप-2 टीमें सुपर-4 में आएंगी और अन्य 3 टीमों से एक-एक मैच खेलेगी. टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी भिड़ंत होगी.
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क्रिकेट एशिया कप 2027 की टीमें: मेजबान बांग्लादेश के साथ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, और अफगानिस्तान टूर्नामेंट में कंफर्म टीमें हैं. अन्य 3 स्पॉट के लिए क्वालिफिकेशन होगा, इसमें नेपाल, यूएई, ओमान और हांगकांग होंगी.
क्रिकेट एशिया कप 2027 की टीमें: मेजबान बांग्लादेश के साथ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, और अफगानिस्तान टूर्नामेंट में कंफर्म टीमें हैं. अन्य 3 स्पॉट के लिए क्वालिफिकेशन होगा, इसमें नेपाल, यूएई, ओमान और हांगकांग होंगी.
Published at : 08 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Asian Cricket Council Asia Cup Cricket INDIAN CRICKET TEAM Asia Cup 2027 Asia Cup Host Asia Cup 2027 Schedule

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