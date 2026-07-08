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कब शुरू होगा क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण, फॉर्मेट, वेन्यू से लेकर टीमों की लिस्ट; देखें पूरी जानकारी
Cricket Asia Cup 2027 Schedule, Teams, Format: क्रिकेट एशिया कप के अगले संस्करण का शेड्यूल आ गया है, जिसमें भारत पाकिस्तान समेत 8 टीमें खेलेंगी. जानिए तारीख, फॉर्मेट और पूरी जानकारी.
Cricket Asia Cup 2027 Schedule, Teams, Format
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Published at : 08 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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