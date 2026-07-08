कब शुरू होगा क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण, फॉर्मेट, वेन्यू से लेकर टीमों की लिस्ट; देखें पूरी जानकारी

सबसे पहले बता दें कि क्रिकेट एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. पिछला संस्करण 2025 में टी20 फॉर्मेट में हुआ था, जिसके फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बनी थी. यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसमें खेल सकते हैं. दोनों ने टेस्ट और टी20 से संन्यास लिया है, लेकिन अभी ODI फॉर्मेट में खेलते हैं.