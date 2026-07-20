6 साल की उम्र, दादा कोच और कुत्ता बना गोलकीपर; इकलौता गोल करने वाले फेरान टॉरेस की कहानी

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉल6 साल की उम्र, दादा कोच और कुत्ता बना गोलकीपर; फाइनल में इकलौता गोल करने वाले फेरान टॉरेस की कहानी

6 साल की उम्र, दादा कोच और कुत्ता बना गोलकीपर; फाइनल में इकलौता गोल करने वाले फेरान टॉरेस की कहानी

Ferran Torres Story: फीफा विश्व कप के फाइनल में गोल करने वाले फेरान टॉरेस की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है. एक वक्त पर वह कुत्ते को गोलकीपर बनाकर खेला करते थे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 20 Jul 2026 12:05 PM (IST)
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स्पेन ने 19 जुलाई (भारतीय समय के अनुसार 20 जुलाई) को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा, जिसमें फुल टाइम तक दोनों ही टीमों की तरफ से कोई गोल देखने को नहीं मिला. इसके बाद अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में यानी 106वें मिनट पर स्पेन की तरफ से फेरान टॉरेस (Ferran Torres) ने गोल किया. 

यह मुकाबले का इकलौता गोल रहा, जिसने हार और जीत का फैसला किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनल में इकलौता गोल करने वाले टॉरेस के लिए यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने 6 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था. स्पेनिश खिलाड़ी के सबसे पहले कोच उनके दादा ही थे. 

6 साल की उम्र, दादा कोच और कुत्ता बना गोलकीपर

बता दें कि फेरान टॉरेस का जन्म वैलेंसिया के एक कस्बे के साधारण परिवार में हुआ था. बताया जाता है कि उनका पालनपोषण मुख्यत: मां ने किया. वहीं फेरान को उनके दादा के बारे में बात करते हुए अक्सर सुना जाता है. वह बताते हैं कि दादा ने उन्हें खेल की तमाम बारीकियां सिखाईं. 

फेरान ने सिर्फ 6 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था. वह शुरुआत में अपने कुत्ते को गोलकीपर बनाते थे. वह कुत्ते के सामने गोल करने का अभ्यास करते थे, जो अक्सर मुश्किल होता था. इस तरह उनके सफर की शुरुआत हुई और फिर उन्होंने फुटबॉल एकेडमी का रुख किया. धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए 2020 में उन्होंने स्पेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. 

फाइनल में बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

26 साल के फेरान टॉरेस को फाइनल में इकलौता गोल दागने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया. शुरुआत में उनकी एक कोशिश नाकाम रही. लेकिन दोबारा में उन्होंने कोई गलती नहीं की. टॉरेस को शुरुआती 11 खिलाड़ियों में नहीं चुना गया था. मैच के 61वें मिनट पर वह मैदान पर आए और टीम के लिए मैच विनर साबित हुए. 

 

यह भी पढ़ें: FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना

Published at : 20 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Spain Vs Argentina Ferran Torres
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