हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen's World Cup 2025: क्या 8 साल बाद फिर वही कहानी दोहराएंगी हरमनप्रीत कौर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच आज

Women's World Cup 2025: क्या 8 साल बाद फिर वही कहानी दोहराएंगी हरमनप्रीत कौर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच आज

वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है. इस मैच में हरमनप्रीत कौर एक बार फिर 2017 जैसी ऐतिहासिक पारी दोहराने को तैयार हैं. ‘हरमन’ के हल्लाबोल से कंगारू खेमे में खौफ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Oct 2025 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. सेमीफाइनल-2 में अब मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच. यानी दो ऐसी टीमों के बीच, जिनकी टक्कर हर बार क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है. इस बार भी सभी की निगाहें टिकी हैं टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर. उन्होंने 8 साल पहले इसी मंच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली थी, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास का “गोल्डन चैप्टर” कहा जाता है.

2017 की यादें और 2025 की उम्मीदें

2017 में इंग्लैंड के डर्बी मैदान पर हरमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 115 गेंदों पर 171 रन ठोककर भारत को फाइनल का टिकट दिलाया था. उस पारी ने न केवल मैच का रुख बदल दिया था, बल्कि महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था. अब 2025 में, वही जज्बा और वही विपक्षी टीम. एक बार फिर फाइनल का टिकट भारत को दिलाने के लिए हरमनप्रीत कौर से वैसी ही ‘हरमन स्टॉर्म’ की उम्मीद की जा रही है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरमन का दबदबा

हरमनप्रीत का रिकॉर्ड बताता है कि वह बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ी पारी खेलना जानती हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अब तक 24 वनडे मैचों में 749 रन बना चुकी हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 171 रन का रहा है. उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक जड़ा है, जबकि उनका औसत 35.66 का है. वहीं विश्व कप मुकाबलों में उनके बल्ले से 44.65 के औसत से 1027 रन निकले हैं. गेंदबाजी में भी वह टीम के लिए विकल्प हैं, हालांकि इस विभाग में उनके नाम सिर्फ 7 विकेट दर्ज हैं.

कप्तान की फॉर्म और टीम का भरोसा

मौजूदा टूर्नामेंट में हरमन का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है. 7 पारियों में उन्होंने केवल 151 रन और एक अर्धशतक लगाया है, लेकिन उनका अनुभव और जुझारूपन टीम की सबसे बड़ी ताकत है. कोच और साथी खिलाड़ी मानते हैं कि “हरमन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं”, और सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में उनका बल्ला बोलता है.

भारत की महिला टीम

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमाह रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़

Published at : 30 Oct 2025 08:17 AM (IST)
Tags :
ICC Women''s World Cup 2025 IND W Vs AUS W HARMANPREET KAUR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Economy: डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
Haryana: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Economy: डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
Haryana: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
क्रिकेट
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 9: धुआंधार कमाई के बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
9 दिन बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
हेल्थ
दिक्कत होने से पहले कैसे पहचानें स्ट्रोक के लक्षण? जानकारी ही बचा सकती है जान
दिक्कत होने से पहले कैसे पहचानें स्ट्रोक के लक्षण? जानकारी ही बचा सकती है जान
नौकरी
दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget