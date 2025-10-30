Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. सेमीफाइनल-2 में अब मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच. यानी दो ऐसी टीमों के बीच, जिनकी टक्कर हर बार क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है. इस बार भी सभी की निगाहें टिकी हैं टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर. उन्होंने 8 साल पहले इसी मंच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली थी, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास का “गोल्डन चैप्टर” कहा जाता है.

2017 की यादें और 2025 की उम्मीदें

2017 में इंग्लैंड के डर्बी मैदान पर हरमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 115 गेंदों पर 171 रन ठोककर भारत को फाइनल का टिकट दिलाया था. उस पारी ने न केवल मैच का रुख बदल दिया था, बल्कि महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था. अब 2025 में, वही जज्बा और वही विपक्षी टीम. एक बार फिर फाइनल का टिकट भारत को दिलाने के लिए हरमनप्रीत कौर से वैसी ही ‘हरमन स्टॉर्म’ की उम्मीद की जा रही है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरमन का दबदबा

हरमनप्रीत का रिकॉर्ड बताता है कि वह बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ी पारी खेलना जानती हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अब तक 24 वनडे मैचों में 749 रन बना चुकी हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 171 रन का रहा है. उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक जड़ा है, जबकि उनका औसत 35.66 का है. वहीं विश्व कप मुकाबलों में उनके बल्ले से 44.65 के औसत से 1027 रन निकले हैं. गेंदबाजी में भी वह टीम के लिए विकल्प हैं, हालांकि इस विभाग में उनके नाम सिर्फ 7 विकेट दर्ज हैं.

कप्तान की फॉर्म और टीम का भरोसा

मौजूदा टूर्नामेंट में हरमन का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है. 7 पारियों में उन्होंने केवल 151 रन और एक अर्धशतक लगाया है, लेकिन उनका अनुभव और जुझारूपन टीम की सबसे बड़ी ताकत है. कोच और साथी खिलाड़ी मानते हैं कि “हरमन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं”, और सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में उनका बल्ला बोलता है.

भारत की महिला टीम

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमाह रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़