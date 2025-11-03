भारत की पुरुष टीम पहली बार 1983 में वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. महिला टीम के लिए यह क्षण 2025 में आया, जब फाइनल में उसने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. शेफाली वर्मा भारतीय टीम की जीत की हीरो रहीं, जिन्होंने 87 रन बनाने के साथ-साथ 2 विकेट भी लिए. इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को लगभग 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. भारत के अलावा यहां जानिए किस टीम को कितना पैसा मिला है. बता दें कि ICC ने महिला वर्ल्ड कप का प्राइज पूल करीब 123 करोड़ रुपये का रखा था.

टीम इंडिया को कितना पैसा मिला?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला वर्ल्ड कप के लिए 123 करोड़ रुपये का प्राइज पूल तैयार किया था. टीम इंडिया को चैंपियन बनने के लिए करीब 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है. ये 2023 मेंस ODI वर्ल्ड कप की प्राइज मनी से भी ज्यादा है. 2023 मेंस वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को करीब 33 करोड़ रुपये मिले थे. यही नहीं, प्रत्येक टीम को ग्रुप स्टेज में हर एक जीत के लिए तकरीबन 30.3 लाख रुपये अलग से मिले हैं.

किसको कितना पैसा मिला?

फाइनल में हारने वाली टीम यानी उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, प्रत्येक को करीब 10 करोड़ रुपये का इनाम मिला. 5-8 स्थान पर फिनिश करने वाली टीमों पर भी करोसों रुपयों की बारिश हुई है.

पांचवें स्थान पर श्रीलंका और छठे स्थान पर रही न्यूजीलैंड, प्रत्येक को करीब 6.2 करोड़ रुपये का इनाम मिला है. वहीं सातवें (बांग्लादेश) और आठवें स्थान पर रही पाकिस्तान, इन दोनों को करीब 2.5 करोड़ रुपये मिले हैं. ग्रुप स्टेज में मौजूद रही प्रत्येक टीम को मात्र टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 22 लाख रुपये अलग से मिले हैं.

