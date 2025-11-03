2025 वनडे वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? एक क्लिक में देखें पूरी विनर लिस्ट

2025 वनडे वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? एक क्लिक में देखें पूरी विनर लिस्ट
Womens World Cup All Award Winners List: 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता है. यहां देखिए वर्ल्ड कप में सभी अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट.
2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता है. फाइनल में शेफाली वर्मा ने भारत के लिए मैच विजेता प्रदर्शन किया. उन्होंने बल्लेबाजी में 87 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट भी चटकाए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 22 विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड मिला. यहां देख लीजिए वर्ल्ड कप के सभी अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट.
वर्ल्ड कप में सभी अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट:
वर्ल्ड कप ट्रॉफी - भारत
रनर अप - दक्षिण अफ्रीका
प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल) - शेफाली वर्मा
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - दीप्ति शर्मा
टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन - लॉरा वुल्फार्ट
टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट - दीप्ति शर्मा
वर्ल्ड कप विजेता बनने के लिए भारतीय टीम को लगभग 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. वहीं उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली.
दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में 22 विकेट लिए, जो सबसे ज्यादा रहे. इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में 7 पारियों में 215 रन बनाए, जिनमें उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया. वहीं शेफाली वर्मा ने फाइनल मैच में 87 रन बनाने के अलावा 2 विकेट भी लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला.
BCCI ने दिए 51 करोड़
2025 की वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया को BCCI ने 51 करोड़ रुपये इनाम के रूप में दिए, जो वर्ल्ड कप की प्राइज मनी से भी अधिक है. भारतीय टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आखिरकार टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता.
