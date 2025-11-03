हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2025 वनडे वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? एक क्लिक में देखें पूरी विनर लिस्ट

2025 वनडे वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? एक क्लिक में देखें पूरी विनर लिस्ट

Womens World Cup All Award Winners List: 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता है. यहां देखिए वर्ल्ड कप में सभी अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता है. फाइनल में शेफाली वर्मा ने भारत के लिए मैच विजेता प्रदर्शन किया. उन्होंने बल्लेबाजी में 87 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट भी चटकाए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 22 विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड मिला. यहां देख लीजिए वर्ल्ड कप के सभी अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट.

वर्ल्ड कप में सभी अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट:

वर्ल्ड कप ट्रॉफी - भारत

रनर अप - दक्षिण अफ्रीका

प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल) - शेफाली वर्मा

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - दीप्ति शर्मा

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन - लॉरा वुल्फार्ट

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट - दीप्ति शर्मा

वर्ल्ड कप विजेता बनने के लिए भारतीय टीम को लगभग 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. वहीं उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली.

दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में 22 विकेट लिए, जो सबसे ज्यादा रहे. इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में 7 पारियों में 215 रन बनाए, जिनमें उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया. वहीं शेफाली वर्मा ने फाइनल मैच में 87 रन बनाने के अलावा 2 विकेट भी लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला.

BCCI ने दिए 51 करोड़

2025 की वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया को BCCI ने 51 करोड़ रुपये इनाम के रूप में दिए, जो वर्ल्ड कप की प्राइज मनी से भी अधिक है. भारतीय टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आखिरकार टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता.

यह भी पढ़ें:

Team India Victory Parade: वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की विक्ट्री परेड कब? BCCI ने लिया फैसला, जानिए सबकुछ

टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 03 Nov 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Shefali Verma ICC Womens World Cup INDIAN CRICKET TEAM Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget