भारत-पाकिस्तान फाइनल में अगर बारिश हो गई तो? फिर कौन बनेगा चैंपियन? जानें एशिया कप का नियम

एशिया कप 2025 का फाइनल कल यानी 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल (IND vs PAK Final) खेला जाएगा. भारत ने ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 राउंड के मैच में भी पाकिस्तान को हराया था. अब फाइनल में उनकी 2025 एशिया कप की तीसरी भिड़ंत होने वाली है. इस मैच का विजेता चैंपियन कहलाएगा, लेकिन मुकाबले में बारिश आ जाती है, तो आखिर कौन चैंपियन बनेगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

अगर बारिश आई, तो क्या है नियम?

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम का हाल जानें तो 28 सितंबर को दुबई में मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन किसी अन्य कारण से 28 सितंबर को फाइनल मैच नहीं हो पाता है, तो उसे रद्द नहीं किया जाएगा. दरअसल एशिया कप फाइनल के लिए 29 सितंबर को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है.

अगर रिजर्व डे के दिन भी फाइनल मैच का रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि किसी बारिश या तूफान की संभावना ना होने के कारण रिजर्व डे को भी इस्तेमाल में लिया जाए, इसकी उम्मीद भी बहुत कम होगी.

फाइनल मैचों में भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड

बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच 5 फाइनल खेले गए हैं. उनमें से 2 बार टीम इंडिया जीती है, जबकि 3 बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट (1985) और टी20 वर्ल्ड कप (2007) में भारत ने पाकिस्तान को हराया था. वहीं 1986 और 1994 के एशिया कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराकर ट्रॉफी जीती थी. वहीं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को जीत मिली थी.

यह भी पढ़ें:

कप्तान सूर्यकुमार को मिला PAK को हराने का प्लान, गावस्कर की इस सलाह से टीम इंडिया जीतेगी ट्रॉफी!