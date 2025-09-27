कप्तान सूर्यकुमार को मिला PAK को हराने का प्लान, गावस्कर की इस सलाह से टीम इंडिया जीतेगी ट्रॉफी!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकप्तान सूर्यकुमार को मिला PAK को हराने का प्लान, गावस्कर की इस सलाह से टीम इंडिया जीतेगी ट्रॉफी!

Sunil Gavaskar on Suryakumar Yadav: एशिया कप में भारतीय टीम विजयरथ पर सवार है, लेकिन टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. सुनील गावस्कर ने उन्हें अहम सलाह दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Sep 2025 04:06 PM (IST)
एशिया कप में भारतीय टीम विजयरथ पर सवार है, अब चुनौती है फाइनल की, जिसमें उसे पाकिस्तान से भिड़ना है. मगर टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में खामोश रहा है, वो अब तक पांच पारियों में सिर्फ 71 रन बना पाए हैं. इस खराब प्रदर्शन के बीच दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार को सलाह दी है. गावस्कर का कहना है कि सूर्यकुमार को मैदान पर उतरने के बाद कुछ गेंद तक पिच की स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए.

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे के अनुसार कहा, "सूर्यकुमार यादव बिना कोई संदेह एक क्लास प्लेयर हैं. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो कुछ गेंद खेलकर पिच की परिस्थिति को समझने का प्रयास करें. गति, बाउंस और टर्न का आंकलन करें. डगआउट में बैठकर और मैदान पर खेलने में बहुत फर्क होता है."

गावस्कर ने यह भी कहा कि जब बल्लेबाज सेट हो चुका होता है तो लगता है कि पिच में कुछ कठिनाई नहीं है. लेकिन अपना स्वाभाविक गेम खेलने से पहले बल्लेबाज को पिच की परिस्थितियों को समझना और जानना जरूरी है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी बढ़िया रही है, उनकी कप्तानी में भारत को अब तक सिर्फ 2 टी20 मैचों में हार मिली है. मगर उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा है. इस साल सूर्यकुमार ने 10 टी20 पारियों में सिर्फ 99 रन बनाए हैं, जिनमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है.

सूर्यकुमार यादव ने अभी करीब 3 महीने पहले ही IPL 2025 में 16 मैच खेलकर 717 रन बनाए थे, लेकिन एशिया कप की चुनौती उससे बहुत अलग है. एशिया कप में उन्होंने सिर्फ 71 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 107.57 का रहा है. पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 47 रन बनाए थे, अब फाइनल में भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. सूर्यकुमार का चलना, भारतीय बैटिंग को मजबूती प्रदान कर रहा होगा.

हार्दिक, अभिषेक और तिलक नहीं खेलेंगे भारत-पाकिस्तान फाइनल? कोच के बयान से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Sep 2025 04:06 PM (IST)
Sunil Gavaskar Asia Cup SURYAKUMAR YADAV Asia Cup 2025
Embed widget