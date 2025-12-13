कौन बनेगा 2025 ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर? विराट कोहली को इन खिलाड़ियों से मिल रही टक्कर

विराट कोहली अकेले भारतीय हैं, जिन्हें 2025 ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. विराट ने इसी साल टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी ODI फॉर्म बेहतरीन रही है, पिछली 4 वनडे पारियों में लगातार 50+ स्कोर कर चुके हैं. वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित सूची में विराट के अलावा कोई दूसरा भारतीय नहीं है.

रिपोर्ट्स अनुसार 2025 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए विराट कोहली, जो रूट, मैथ्यू ब्रीत्जके, शाय होप, डेरिल मिचेल, मैट हेनरी, आदिल रशीद, सिकंदर रजा, मिचेल सैंटनर और जेडन सील्स नामांकित हुए हैं. चौंकाने वाली खबर यह है कि रोहित शर्मा इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं, जबकि 2025 में रोहित और कोहली ने लगभग बराबर रन बनाए हैं.

साल 2025 में विराट कोहली अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. इस साल विराट ने 13 वनडे मैचों में 651 रन बनाए हैं. उन्होंने ये रन 65.10 के शानदार औसत से बनाए हैं. विराट ने इस साल 3 शतक और चार अर्धशतकीय पारी खेली हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार 2 शतक लगाए थे और एक अर्धशतक लगाया था. उस पूरी सीरीज में उनके बल्ले से 302 रन निकले.

विराट कोहली अगली बार भारतीय घरेलू लिस्ट-A टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे. वो इस टूर्नामेंट में पिछली बार करीब एक दशक पहले खेलते दिखे थे. विराट ने इसी साल कुमार संगाकारा को पछाड़कर ODI क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. उनके नाम 308 वनडे मैचों में 14,557 रन बना लिए हैं.

वो पहले ही किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं. विराट के नाम ODI में 53 शतक हैं, इससे पहले एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने टेस्ट में 51 शतक लगाए थे.

