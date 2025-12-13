हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 की नीलामी से 9 खिलाड़ी बाहर, RCB का खूंखार बल्लेबाज भी OUT; देखें 350 नामों की पूरी लिस्ट

IPL 2026 की नीलामी से 9 खिलाड़ी बाहर, RCB का खूंखार बल्लेबाज भी OUT; देखें 350 नामों की पूरी लिस्ट

IPL 2026 Auction Players List: आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों की संख्या एक बार फिर घटकर 350 हो गई है. 9 खिलाड़ियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 की नीलामी में खिलाड़ियों की संख्या एक बार फिर घटकर 350 हो गई है. कुछ दिन पहले 9 दिसंबर को ऑक्शन लिस्ट में शामिल खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 359 कर दी गई थी. अब मिनी ऑक्शन से केवल 3 दिन पहले उन्हीं 9 खिलाड़ियों को लिस्ट से बाहर किए जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि बाहर होने वाले खिलाड़ियों में स्वास्तिक चिकारा का नाम भी शामिल है.

न्यूज18 अनुसार ऑक्शन लिस्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ियों के नाम मणि शंकर, चामा मिलिंद, केएल श्रीजीत, स्वास्तिक चिकारा, राहुल राज, विराट सिंह, विरनदीप सिंह, क्रिस ग्रीन और ईथन बॉश है. इन सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये सेट किया था, इनमें स्वास्तिक चिकारा को RCB ने रिलीज कर दिया था. बीसीसीआई ने इन्हीं 9 खिलाड़ियों को कुछ दिन पहले ऑक्शन लिस्ट में जोड़ा था.

मणि शंकर त्रिपुरा के बड़े-बड़े हिट लगाने वाले प्लेयर हैं, जबकि स्वास्तिक चिकारा को पिछले साल RCB ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था. चिकारा को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. वहीं विराट सिंह झारखंड के प्लेयर हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं.

मलेशिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी विरनदीप सिंह का भी नाम ऑक्शन से कट गया है, जो टी20 क्रिकेट में 3000 से अधिक रन और 105 विकेट भी ले चुके हैं. उनका बेस प्राइस भी 30 लाख रुपये था. दक्षिण अफ्रीका के ईथन बॉश और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस ग्रीन भी बाहर हो गए हैं, जिनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था.

ऑक्शन के लिए 1000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया था. इनमें से BCCI ने केवल 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया था. उसके बाद 9 नए खिलाड़ियों को लिस्ट से जोड़ा गया था, लेकिन अब उतने ही खिलाड़ियों को हटा दिया गया है. नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी.

IPL 2026 ऑक्शन में 350 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट:

  • डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड)
  • जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
  • कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
  • डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)
  • गस एटकिंसन (इंग्लैंड)
  • वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
  • वेंकटेश अय्यर (भारत)
  • लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)
  • बेन डकेट (इंग्लैंड)
  • जेमी स्मिथ (इंग्लैंड)
  • गेराल्ड कोएत्ज़ी (दक्षिण अफ़्रीका)
  • जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
  • एनरिक नॉर्टजे (दक्षिण अफ्रीका)
  • मथीशा पथिराना (श्रीलंका)
  • रवि बिश्नोई (भारत)
  • अकील होसेन (वेस्टइंडीज)
  • मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)
  • महेश थीक्षाना (श्रीलंका)
  • स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • सीन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)
  • माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)
  • जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)
  • डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)
  • टॉम बैंटन (इंग्लैंड)
  • शाई होप (वेस्टइंडीज)
  • जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया)
  • काइल जैमिसन (न्यूजीलैंड)
  • एडम मिल्ने (न्यूजीलैंड)
  • लुंगिसानी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका)
  • विलियम ओ'रूर्के (न्यूजीलैंड)
  • मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
  • कूपर कोनोली (ऑस्ट्रेलिया)
  • टॉम कुरेन (इंग्लैंड)
  • डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)
  • अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज)
  • नवीन-उल-हक (अफगानिस्तान)
  • लियाम डॉसन (इंग्लैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)
  • स्पेंसर जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
  • मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)
  • मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)
  • साकिब महमूद (इंग्लैंड)
  • राइली मेरेडिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • झाय रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)
  • टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1.25 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)
  • रोस्टन चेज़ (वेस्टइंडीज)
  • काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)
  • ओली स्टोन (इंग्लैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका)
  • फिन एलन (न्यूजीलैंड)
  • जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
  • क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका)
  • आकाश दीप (भारत)
  • फजलहक फारूकी (अफगानिस्तान)
  • राहुल चाहर (भारत)
  • तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ्रीका)
  • रीज़ा हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका)
  • डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)
  • बेन ड्वार्शियस (ऑस्ट्रेलिया)
  • कुसल परेरा (श्रीलंका)
  • उमेश यादव (भारत)
  • मोहम्मद वकार सलामखेल (अफगानिस्तान)
  • जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका)
  • गुलबदीन नैब (अफगानिस्तान)
  • विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
  • जोशुआ टोंग (इंग्लैंड)
  • ड्वेन प्रिटोरियस (दक्षिण अफ्रीका)
  • चरिथ असलंका (श्रीलंका)

IPL 2026 ऑक्शन में 75 लाख रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • सरफराज खान (भारत)
  • पृथ्वी शॉ (भारत)
  • दीपक हुड्डा (भारत)
  • के.एस. भारत (भारत)
  • शिवम मावी (भारत)
  • मयंक अग्रवाल (भारत)
  • सेदिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान)
  • एकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज)
  • पथुम निसांका (श्रीलंका)
  • टिम रॉबिन्सन (न्यूजीलैंड)
  • राहुल त्रिपाठी (भारत)
  • जॉर्डन कॉक्स (इंग्लैंड)
  • बेंजामिन मैक्डरमोट (ऑस्ट्रेलिया)
  • कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
  • चेतन सकारिया (भारत)
  • कुलदीप सेन (भारत)
  • कैस अहमद (अफगानिस्तान)
  • रिशद हुसैन (बांग्लादेश)
  • व्यासकांत विजयकांत (श्रीलंका)
  • रेहान अहमद (इंग्लैंड)
  • तस्कीन अहमद (बांग्लादेश)
  • रिचर्ड ग्लीसन (इंग्लैंड)
  • शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज)
  • नवदीप सैनी (भारत)
  • ल्यूक वुड (इंग्लैंड)
  • मुहम्मद अब्बास (न्यूजीलैंड)
  • जॉर्ज गार्टन (इंग्लैंड)
  • नाथन स्मिथ (न्यूजीलैंड)
  • डुनिथ वेललेज (श्रीलंका)
  • तन्ज़ीम हसन साकिब (बांग्लादेश)
  • मैथ्यू पॉट्स (इंग्लैंड)
  • नाहिद राणा (बांग्लादेश)
  • संदीप वारियर (भारत)
  • वेस्ले एगर (ऑस्ट्रेलिया)
  • बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका)
  • एमडी शोरफुल इस्लाम (बांग्लादेश)
  • जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)
  • ओबेद मैककॉय (वेस्टइंडीज)
  • बिली स्टैनलेक (ऑस्ट्रेलिया)
  • जैक फॉल्क्स (न्यूजीलैंड)
  • दासुन शनाका (श्रीलंका)
  • बेवोन-जॉन जैकब्स (न्यूजीलैंड)

50 लाख बेस प्राइस

  • महिपाल लोमरोर (भारत)
  • तुषार देशपांडे (भारत)
  • यश दयाल (भारत)
  • जो क्लार्क (इंग्लैंड)
  • जैक एडवर्ड्स (ऑस्ट्रेलिया)

40 लाख बेस प्राइस

  • राजवर्धन हंगरगेकर (भारत)
  • के.एम आसिफ (भारत)
  • शुभम अग्रवाल (भारत)
  • जलज सक्सेना (भारत)
  • टॉम मूरेस (इंग्लैंड)
  • अरब गुल (अफगानिस्तान)
  • निखिल चौधरी (भारत)

30 लाख बेस प्राइस

  • आर्या देसाई (भारत)
  • यश ढुल (भारत)
  • अभिनव मनोहर (भारत)
  • अनमोलप्रीत सिंह (भारत)
  • अथर्व तायडे (भारत)
  • अभिनव तेजराना (भारत)
  • औकिब डार (भारत)
  • तनुश कोटियन (भारत)
  • शिवांग कुमार (भारत)
  • विजय शंकर (भारत)
  • संविन सिंह (भारत)
  • एडेन टॉम (भारत)
  • प्रशांत वीर (भारत)
  • रुचित अहीर (भारत)
  • वंश बेदी (भारत)
  • मुकुल चौधरी (भारत)
  • तुषार रहेजा (भारत)
  • कार्तिक शर्मा (भारत)
  • तेजस्वी सिंह (भारत)
  • राज लिम्बनी (भारत)
  • आकाश मधवाल (भारत)
  • सुशांत मिश्रा (भारत)
  • अशोक शर्मा (भारत)
  • सिमरजीत सिंह (भारत)
  • नमन तिवारी (भारत)
  • त्यागी (भारत)
  • यशराज पुंजा (भारत)
  • विग्नेश पुथुर (भारत)
  • कर्ण शर्मा (भारत)
  • शिवम शुक्ला (भारत)
  • कुमार कार्तिकेय सिंह (भारत)
  • प्रशांत सोलंकी (भारत)
  • वहीदुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान)
  • अंकित कुमार (भारत)
  • रोहन कुन्नूमल (भारत)
  • डेनिश मालेवार (भारत)
  • पुखराज मान (भारत)
  • सलमान निज़ार (भारत)
  • अमन राव पेरला (भारत)
  • अक्षत रघुवंशी (भारत)
  • मनन वोहरा (भारत)
  • युवराज चौधरी (भारत)
  • सात्विक देसवाल (भारत)
  • अमन खान (भारत)
  • दर्शन नालकंडे (भारत)
  • विक्की ओस्टवाल (भारत)
  • साईराज पाटिल (भारत)
  • सुयश प्रभुदेसाई (भारत)
  • मयंक रावत (भारत)
  • हर्ष त्यागी (भारत)
  • मंगेश यादव (भारत)
  • सलिल अरोड़ा (भारत)
  • रिकी भुई (भारत)
  • राहुल बुद्धि (भारत)
  • सौरव चौहान (भारत)
  • यशवर्धन दलाल (भारत)
  • अभिषेक पाठक (भारत)
  • कुणाल राठौड़ (भारत)
  • रवि सिंह (भारत)
  • साकिब हुसैन (भारत)
  • मोहम्मद इज़हार (भारत)
  • विद्वाथ कावेरप्पा (भारत)
  • विजय कुमार (भारत)
  • विद्याधर पाटिल
  • पी.वी.सत्यनारायण राजू (भारत)
  • ओंकार तरमाले (भारत)
  • पृथ्वीराज यारा (भारत)
  • मुरुगन अश्विन (भारत)
  • तेजस बरोका (भारत)
  • केसी करिअप्पा (भारत)
  • कार्तिक चड्ढा (भारत)
  • प्रवीण दुबे (भारत)
  • मोहित राठी (भारत)
  • हिमांशु शर्मा (भारत)
  • बैलापुडी यशवंत (भारत)
  • कुणाल चंदेला (भारत)
  • आयुष दोसेजा (भारत)
  • क़मरान इक़बाल (भारत)
  • एम.धीरा कुमार (भारत)
  • भानु पनिया (भारत)
  • साहिल पारख (भारत)
  • अर्श केबिन रंगा (भारत)
  • आदर्श सिंह (भारत)
  • मनोज भंडगे (भारत)
  • मयंक डागर (भारत)
  • राघव गोयल (भारत)
  • मन्वन्त कुमार (भारत)
  • आबिद मुश्ताक (भारत)
  • अतीत शेठ (भारत)
  • रितिक शौकीन (भारत)
  • जगदीश सुचित (भारत)
  • तनय त्यागराजन (भारत)
  • कॉनर एस्टरहुइज़न (दक्षिण अफ़्रीका)
  • अजितेश गुरुस्वामी (भारत)
  • सिद्धार्थ जून (भारत)
  • बिपिन सौरभ (भारत)
  • विष्णु सोलंकी (भारत)
  • हार्दिक तमोरे (भारत)
  • सायन घोष (भारत)
  • मनी ग्रेवाल (भारत)
  • अर्पित गुलेरिया (भारत)
  • सुनील कुमार (भारत)
  • ट्रिस्टन लुस (दक्षिण अफ्रीका)
  • दिवेश शर्मा (भारत)
  • अभिलाष शेट्टी (भारत)
  • इरफ़ान उमैर (भारत)
  • कुलदीप यादव (भारत)
  • मनन भारद्वाज (भारत)
  • श्रेयस चव्हाण (भारत)
  • परीक्षित धानक (भारत)
  • चिंतल गांधी (भारत)
  • धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा (भारत)
  • अमित कुमार (भारत)
  • विशाल निषाद (भारत)
  • सौम्या पांडे (भारत)
  • झटवेध सुब्रमण्यम (भारत)
  • सचिन दास (भारत)
  • माइल्स हैमंड (भारत)
  • अहमद इमरान (भारत)
  • विश्वराजसिंह जाडेजा (भारत)
  • अयाज़ खान (भारत)
  • डेनियल लैटेगन (इंग्लैंड)
  • सिद्धांत राणा (भारत)
  • एरोन वर्गीस (भारत)
  • अथर्व अंकोलेकर (भारत)
  • अब्दुल बज़ीथ (भारत)
  • करण लाल (भारत)
  • शम्स मुलानी (भारत)
  • रिपल पटेल (भारत)
  • प्रिंस राय (भारत)
  • विवरांत शर्मा (भारत)
  • उत्कर्ष सिंह (भारत)
  • आयुष वर्तक (भारत)
  • संजय यादव (भारत)
  • सैयद इरफ़ान आफताब (भारत)
  • एसाक्कीमुथु अय्याकुट्टी (भारत)
  • प्रफुल्ल हिंगे (भारत)
  • पंकज जायसवाल (भारत)
  • कुलवंत खेजरोलिया (भारत)
  • रवि कुमार (भारत)
  • राजन कुमार (भारत)
  • सफवन पटेल (भारत)
  • ईशान पोरेल (भारत)
  • पूरव अग्रवाल (भारत)
  • जिक्कू ब्रिघ (भारत)
  • यश डिचोलकर (भारत)
  • रकीबुल हसन (बांग्लादेश)
  • ट्रैवेन मैथ्यू (श्रीलंका)
  • नमन पुष्पक (भारत)
  • इजाज़ सांवरिया (भारत)
  • रोशन वाग्शारे (भारत)
  • आर.एस अंबरीश (भारत)
  • क्रेन्स फुलेट्रा (भारत)
  • मैकनील नोरोन्हा (भारत)
  • आर राजकुमार (भारत)
  • निनाद राठवा (भारत)
  • सनी संधू (भारत)
  • शिवालिक शर्मा (भारत)
  • सिद्धार्थ यादव (भारत)
  • आर.सोनू यादव (भारत)
  • वसीम खांडे (भारत)
  • आतिफ मुश्ताक (भारत)
  • अटल राय (भारत)
  • सी. रक्षण रीडी (भारत)
  • मनीष रेड्डी (भारत)
  • निशांत सरनु (भारत)
  • दीपेन्द्र सिंह (भारत)
  • रजत वर्मा (भारत)
  • रोहित यादव (भारत)
  • इमानजोत चहल (भारत)
  • शुभांग हेगड़े (भारत)
  • बाल कृष्ण (भारत)
  • विहान मल्होत्रा ​​(भारत)
  • खिलान पटेल (भारत)
  • डेलानो पोटगिएटर (दक्षिण अफ्रीका)
  • हार्दिक राज (भारत)
  • सार्थक रंजन (भारत)
  • पार्थ रेखाडे (भारत)
  • तिया वान वुरेन (दक्षिण अफ्रीका)
  • श्रीवत्सा आचार्य (भारत)
  • सादिक हुसैन (भारत)
  • शुभम कापसे (भारत)
  • आकिब खान (भारत)
  • साबिर खान (भारत)
  • बायंदा माजोला (दक्षिण अफ्रीका)
  • श्रीहरि नायर (भारत)
  • ब्रिजेश शर्मा (भारत)
  • अमन शेखावत (भारत)
  • हिमांशू बिष्ट (भारत)
  • श्रेयान चक्रवर्ती (भारत)
  • कनिष्क चौहान (भारत)
  • मयंक गुसाईं (भारत)
  • आकाश पुगाझंती (भारत)
  • अभिमन्युसिंह राजपूत (भारत)
  • शुभम राणा (भारत)
  • अर्पित राणा (भारत)
  • मैरामरेड्डी रेड्डी (भारत)
  • सागर सोलंकी (भारत)
  • आर्यमन सिंह धालीवाल (भारत)
  • दक्ष कामरा (भारत)
  • विशाल मंडवाल (भारत)
  • अरफ़ाज़ मोहम्मद (भारत)
  • हेमांग पटेल (भारत)
  • मृदुल सुरोच (भारत)
  • अनुज ठकराल (भारत)
  • पार्थ वत्स (भारत)
  • ललित यादव (भारत)
  • नितिन साई यादव (भारत)
  • कृष भगत (भारत)
  • प्रीरिट दत्ता (भारत)
  • समर गज्जर (भारत)
  • नासिर लोन (भारत)
  • ईशान मूलचंदानी (भारत)
  • अखिल स्कारिया (भारत)
  • मुहम्मद शराफुद्दीन (भारत)
  • के.अजय सिंह (भारत)
  • रितिक टाडा (भारत)
  • लक्की राज सिंह वाघेला (भारत)
  • मोहम्मद अली (भारत)
  • माधव बजाज (भारत)
  • अक्षु बाजवा (भारत)
  • वरुण राज सिंह बिष्ट (भारत)
  • ऋषभ चौहान (भारत)
  • डियान फॉरेस्टर (दक्षिण अफ्रीका)
  • धुरमिल मटकर (भारत)
  • अरब गुल (अफगानिस्तान)
  • माइल्स हैमंड (इंग्लैंड)

यह भी पढ़ें:

कोलकाता में Lionel Messi के इवेंट में हुए बवाल की 10 बड़ी बातें, जानें अब तक क्या-क्या हुआ; पढ़ें सारे अपडेट

IPL 2026 ऑक्शन में शामिल इस भारतीय खिलाड़ी के लिए बुरी खबर, गेंदबाजी पर लग सकता है बैन; जानें पूरा मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
दिल्ली NCR
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ से डेवोन कॉनवे तक, ऑक्शन में नहीं बिके कई स्टार खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
स्मिथ से कॉनवे तक, ऑक्शन में नहीं बिके कई स्टार खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें? | KFH
Kanpur News: कानपूर में दिखा नकाबपोश बदमाशों का तांडव , 3 सेकेंड में घर पर फेंके 3 बम
BJP State President: क्या बदलेगा नए BJP अध्यक्ष के आने से? | UP News | BJP | Mahadangal
Commodities Market में Copper की ज़बरदस्त Rally: 35% Jump और $12,000 का Level | Paisa Live
West Bengal Elections: 'महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें', जनता को क्यों भड़का रही ममता?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
दिल्ली NCR
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ से डेवोन कॉनवे तक, ऑक्शन में नहीं बिके कई स्टार खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
स्मिथ से कॉनवे तक, ऑक्शन में नहीं बिके कई स्टार खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
बॉलीवुड
FA9LA से जमाल कुडू तक, बॉलीवुड में जलवा बिखेर चुके हैं ये अरेबिक गाने
FA9LA से जमाल कुडू तक, बॉलीवुड में जलवा बिखेर चुके हैं ये अरेबिक गाने
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
जनरल नॉलेज
Road Markings: सड़कों पर क्यों बनाई जाती है सफेद और पीली पट्टी, जानें क्या है दोनों में अंतर
सड़कों पर क्यों बनाई जाती है सफेद और पीली पट्टी, जानें क्या है दोनों में अंतर
नौकरी
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget