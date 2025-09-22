भारत-पाकिस्तान मैच के बाद गिड़गिड़ाए शाहिद अफरीदी, बोले- 'शोएब अख्तर को इज्जत तो दो...'

Shahid Afridi Asks Respect For Shoaib Akhtar: भारत ने एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदा. भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ही अपने देश के खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं. एशिया कप 2025 में ही पाकिस्तान की टीम भारत से दो बार हार चुकी है. भारत से लगातार मिल रही हार को देखकर पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कह चुके हैं कि मुझे बुलाओ, मैं खिलाड़ी तैयार करता हूं, लेकिन पीसीबी ने अख्तर की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है.

शाहिद अफरीदी ने अख्तर के लिए मांगी इज्जत

शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी चैनल samaa टीवी पर बात करते हुए कहा कि 'शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट का इतना बड़ा नाम, आखिर उसे क्यों कहना पड़ रहा है कि मुझे बुलाओ, बल्कि आपको उसे इज्जत देनी चाहिए और बुलाना चाहिए'. शाहिद अफरीदी ने आगे कहा कि 'अगर आपके लिए वो बॉलर कहता है कि मैं करूं, तो आप दो न उसे जिम्मेदारी. आप उससे कहो कि हमें फास्ट बॉलर निकालकर दो शोएब अख्तर, उसको बेचारे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती'.

भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को खूब पीटा

एशिया कप सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया था. वहीं जब भारत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए, तब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई और पाकिस्तानी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं चटका पाए. ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर का पाकिस्तान के गेंदबाजों पर सवाल उठाना लाजमी है.

भारत ने पाकिस्तान के दिए 172 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. भारतीय बल्लेबाजों ने ये टारगेट 7 गेंद पहले ही चेज कर लिया और 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया. वहीं लीग स्टेज में खेले गए मैच में भी पाकिस्तान को भारत से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

