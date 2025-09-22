मैच के बाद बदल गए शाहिद अफरीदी के सुर, टीम इंडिया की जमकर की तारीफ, बताया किसकी वजह से हारी पाक

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की. अफरीदी ने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, उनकी हर चीज परफेक्ट है. अफरीदी ने यहां तक कहा कि जिस तरह भारतीय टीम खेल रही थी, उससे 172 क्या अगर 200 भी लक्ष्य होता तो वो बना लेते.

पाकिस्तान के समा टीवी पर मैच के बाद अफरीदी ने कहा, "मैच की बात करें तो इंडिया डिजर्व करता है. उनका एटीट्यूड, माइंडसेट, उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी, आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूंगा लेकिन हर लिहाज से इंडिया बेलैंस और बड़े मैचों की टीम है."

पाकिस्तान की गलतियों पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा, "एक समय ऐसा आ गया था जब मुझे लगने लगा था कि पाकिस्तान 190 तक बना लेगा. लेकिन अगर आप 15 ओवरों के बाद 18 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें एक छक्का भी लगा हो तो वो एक फ़िक्र की बात है कि वहां पर हमने गलती की. लेकिन पत्थर की लकीर नहीं है कि शाहीन को ही 2 ओवर डालने हैं, आप बदल सकते हो."

शाहिद अफरीदी ने की भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ़

अफरीदी ने आगे कहा, भारतीय टीम लाजवाब है. मुझे लगता है कि अगर 200 रन का लक्ष्य होता तो वो भी आराम से बना लेते. पाकिस्तान के इस चैनल पर बैठे अन्य लोगों ने भी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तारीफ़ की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की थी.

मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि पाकिस्तान टीम मैच कहां हारी. उन्होंने कहा कि 10 ओवरों में 2 विकेट थे और रन 100 के करीब थे, लेकिन फिर अगले 15 ओवरों में 20-22 रन बना रहे हैं. हम मैच वहीं पर हारे. उन्होंने इसका जिम्मेवार हुसैन तलत को बताया, जो चौथे नंबर पर आए थे और 10 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए थे.

मोहम्मद युसुफ ने की अभिषेक शर्मा की तारीफ

यूसुफ ने आगे कहा, "देखें वहां (इंडिया में) हर लड़का तैयार होकर टीम में आता है. अभिषेक शर्मा भी नया ही लड़का है, कैसे खेल रहा है. उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला है. क्योंकि प्रेशर गेम में 172 का लक्ष्य भी छोटा नहीं होता."