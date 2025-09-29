हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपूरे एशिया कप में नहीं खेला एक भी मैच, फाइनल में चौके से बनाया 'चैंपियन'; रिंकू सिंह ने एक शॉट से दिलाई ट्रॉफी

Rinku Singh Winning Shot In Asia Cup Final: भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 29 Sep 2025 01:39 AM (IST)
Rinku Singh Won Asia Cup Trophy: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हुई थी और आज 28 सितंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया. भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. इस फाइनल मुकाबले का विनिंग शॉट भारतीय टीम के पावर हिटर रिंकू सिंह के बल्ले से आया. इस टूर्नामेंट में हैरानी की बात ये रही कि रिंकू सिंह इस सीजन फाइनल से पहले एशिया कप में कोई मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन आखिर में जब टीम को टाइटल जिताने की बारी आई, तब विनिंग चौका लगाने के लिए रिंकू सिंह तैयार खड़े थे.

रिंकू सिंह ने खुद लिखी किस्मत

भारत के एशिया कप फाइनल में जीत हासिल करने के बाद एक्स्ट्रा इनिंग्स प्रोग्राम में जब रिंकू सिंह बात करने आए, तब एक बड़ी बात का खुलासा हुआ. रिंकू सिंह से पूछा गया कि क्या वे God's Plan में विश्वास करते हैं, तब रिंकू सिंह ने कहा कि 'हां, मुझे लगता है कि भगवान ने लिख रखा होता है'. इसके बाद रिंकू सिंह को एक पेपर पर उनका ही लिखा नोट दिखाया गया, इस पर विनिंग शॉट को लेकर लिखा गया था, तब रिंकू ने बताया कि हां ये उन्होंने एशिया कप शुरू होने से पहले ही लिख दिया था. रिंकू ने एशिया कप के शुरू होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि विनिंग शॉट वे ही लगाएंगे.

प्रिया सरोज के साथ वीडियो कॉल

रिंकू सिंह ने एशिया कप में भारत के लिए एक ही मैच खेला और एक ही बॉल खेलने मैदान पर आए और उसी पर विनिंग शॉट लगाया. रिंकू ने मैच के बाद अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ वीडियो कॉल पर भी बात की. रिंकू सिंह के साथ वीडियो कॉल की फोटो प्रियो सरोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 29 Sep 2025 01:10 AM (IST)
Asia Cup Final IND VS PAK RINKU SINGH Priya Saroj Asia Cup 2025
Embed widget