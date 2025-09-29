पूरे एशिया कप में नहीं खेला एक भी मैच, फाइनल में चौके से बनाया 'चैंपियन'; रिंकू सिंह ने एक शॉट से दिलाई ट्रॉफी
Rinku Singh Winning Shot In Asia Cup Final: भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया.
Rinku Singh Won Asia Cup Trophy: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हुई थी और आज 28 सितंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया. भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. इस फाइनल मुकाबले का विनिंग शॉट भारतीय टीम के पावर हिटर रिंकू सिंह के बल्ले से आया. इस टूर्नामेंट में हैरानी की बात ये रही कि रिंकू सिंह इस सीजन फाइनल से पहले एशिया कप में कोई मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन आखिर में जब टीम को टाइटल जिताने की बारी आई, तब विनिंग चौका लगाने के लिए रिंकू सिंह तैयार खड़े थे.
रिंकू सिंह ने खुद लिखी किस्मत
भारत के एशिया कप फाइनल में जीत हासिल करने के बाद एक्स्ट्रा इनिंग्स प्रोग्राम में जब रिंकू सिंह बात करने आए, तब एक बड़ी बात का खुलासा हुआ. रिंकू सिंह से पूछा गया कि क्या वे God's Plan में विश्वास करते हैं, तब रिंकू सिंह ने कहा कि 'हां, मुझे लगता है कि भगवान ने लिख रखा होता है'. इसके बाद रिंकू सिंह को एक पेपर पर उनका ही लिखा नोट दिखाया गया, इस पर विनिंग शॉट को लेकर लिखा गया था, तब रिंकू ने बताया कि हां ये उन्होंने एशिया कप शुरू होने से पहले ही लिख दिया था. रिंकू ने एशिया कप के शुरू होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि विनिंग शॉट वे ही लगाएंगे.
Rinku Singh supremacy 🫡— Veena Jain (@Vtxt21) September 28, 2025
Played only one ball in entire tournament & won Trophy for India against Pakistan 🔥#AsiaCupFinal #indvspak2025
pic.twitter.com/34LdIiA4gK
प्रिया सरोज के साथ वीडियो कॉल
रिंकू सिंह ने एशिया कप में भारत के लिए एक ही मैच खेला और एक ही बॉल खेलने मैदान पर आए और उसी पर विनिंग शॉट लगाया. रिंकू ने मैच के बाद अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ वीडियो कॉल पर भी बात की. रिंकू सिंह के साथ वीडियो कॉल की फोटो प्रियो सरोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.
