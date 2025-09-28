हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: पाकिस्तान को भारत का जवाब! जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन सेलिब्रेशन', हारिस रऊफ की ऐसे निकाली हेकड़ी

Watch: पाकिस्तान को भारत का जवाब! जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन सेलिब्रेशन', हारिस रऊफ की ऐसे निकाली हेकड़ी

Jasprit Bumrah Plane Celebration Slams Haris Rauf: जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ की सारी हेकड़ी निकाल दी. बुमराह ने रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन सेलिब्रेशन किया.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 28 Sep 2025 09:51 PM (IST)
IND vs PAK Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप फाइनल चल रहा है. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को करारा जवाब दिया है. बुमराह ने रऊफ को क्लीन बोल्ड कर दिया और पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को उसी की भाषा में प्लेन सेलिब्रेशन करके करारा जवाब दिया.

यह खबर अपडेट हो रही है...

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 09:50 PM (IST)
Tags :
Haris Rauf Asia Cup Final IND VS PAK JASPRIT BUMRAH Asia Cup 2025
