एक्सप्लोरर
Watch: पाकिस्तान को भारत का जवाब! जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन सेलिब्रेशन', हारिस रऊफ की ऐसे निकाली हेकड़ी
Jasprit Bumrah Plane Celebration Slams Haris Rauf: जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ की सारी हेकड़ी निकाल दी. बुमराह ने रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन सेलिब्रेशन किया.
IND vs PAK Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप फाइनल चल रहा है. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को करारा जवाब दिया है. बुमराह ने रऊफ को क्लीन बोल्ड कर दिया और पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को उसी की भाषा में प्लेन सेलिब्रेशन करके करारा जवाब दिया.
Jasprit Bumrah's Reply to Haris Rauf's Rafael Delulu🤣🤣#INDvPAK #bumrah pic.twitter.com/uoT8Qlqsfv— Raw Takes Only (@rawtakesonly) September 28, 2025
यह खबर अपडेट हो रही है...
Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL