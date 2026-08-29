33 छक्के, 44 चौके... पप्पू यादव के बेटे ने DPL में लगाया रनों का अंबार, ऑरेंज कैप उनके पास

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल तय हो गया है. शुक्रवार को खेले गए दूसरे क्वालीफायर में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली को 72 रनों से हराया. सेंट्रल दिल्ली के कप्तान जोंटी सिद्धू ने शतक जड़ा और 3 विकेट भी लिए. अब फाइनल मैच बाकी है और ऑरेंज कैप सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के पास है, पूरी संभावना है कि वही इस कैप के विनर भी रहेंगे. उनके लिए ये सीजन कमाल का रहा है, हालांकि उनकी टीम बाहर हो गई है.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच रविवार, 30 अगस्त को खेला जाएगा. सेंट्रल दिल्ली ने क्वालीफायर-2 में पुरानी दिल्ली-6 को हराया. इससे पहले सेंट्रल दिल्ली को हराकर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज पहली फाइनलिस्ट बनी थी. सार्थक रंजन इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जो नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे थे. हालांकि उनकी टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गई थी, बावजूद वह अभी भी ऑरेंज कैप होल्डर हैं और इतने आगे हैं कि पूरी संभावना है कि वही इस कैप के विनर भी होंगे.

सार्थक रंजन का डीपीएल 2026 में प्रदर्शन

सार्थक रंजन ने डीपीएल 2026 में नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी की, वह ओपनिंग कर रहे थे. उन्होंने इस सीजन 9 पारियों में 54.78 की एवरेज से 493 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 167.69 रहा. इस सीजन उन्होंने कुल 33 छक्के और 44 चौके जड़े. हालांकि उनके बल्ले से कोई शतक नहीं आया, लेकिन एक बार वह इसके काफी करीब आ गए थे. उनका सर्वाधिक स्कोर 95 का रहा, उन्होंने इस सीजन कुल 6 अर्धशतकीय पारी खेली.

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सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन इस सीजन दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे, उन्होंने 33 छक्के जड़े. उनसे आगे सिद्धार्थ जून हैं, जिन्होंने 34 छक्के लगाए. वह फाइनल में पहुंचने वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए खेल रहे हैं.

फाइनल से पहले DPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

सार्थक रंजन- 493 (ऑरेंज कैप होल्डर)

यश ढुल- 410

आर्यन गौर- 382

यजस शर्मा- 365

यश भाटिया- 357

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