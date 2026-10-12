चौथे टी20 के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल

रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 14 रनों से जीता. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 30 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.