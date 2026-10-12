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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटचौथे टी20 के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल

चौथे टी20 के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. अब चौथे टी20 के लिए भारतीय टीम हैदराबाद पहुंच गई है. एयरपोर्ट की भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें वायरल हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 12 Oct 2026 11:00 PM (IST)
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. अब चौथे टी20 के लिए भारतीय टीम हैदराबाद पहुंच गई है. एयरपोर्ट की भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें वायरल हैं.

चौथे टी20 के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया

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वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम हैदराबाद पहुंच गई है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम हैदराबाद पहुंच गई है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
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हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का टशन देखने वाला था. श्रेयस अय्यर से लेकर ईशान किशन और तिलक वर्मा, सभी खिलाड़ी टीम इंडिया की ट्रेवेल किट में काफी स्टाइलिश नजर आए.
हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का टशन देखने वाला था. श्रेयस अय्यर से लेकर ईशान किशन और तिलक वर्मा, सभी खिलाड़ी टीम इंडिया की ट्रेवेल किट में काफी स्टाइलिश नजर आए.
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बीसीसीआई ने खुद सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की हैं. फैंस को यह फोटोज़ काफी पसंद आ रही हैं. वे इन्हें खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं.
बीसीसीआई ने खुद सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की हैं. फैंस को यह फोटोज़ काफी पसंद आ रही हैं. वे इन्हें खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं.
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रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 14 रनों से जीता. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 30 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.
रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 14 रनों से जीता. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 30 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.
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पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है. लखनऊ में खेला गया सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने जीता था. इसके बाद रांची में खेले गए दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज को जीत मिली थी.
पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है. लखनऊ में खेला गया सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने जीता था. इसके बाद रांची में खेले गए दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज को जीत मिली थी.
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अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच बुधवार, 14 अक्तूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती है.
अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच बुधवार, 14 अक्तूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती है.
Published at : 12 Oct 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 SHREYAS IYER ISHAN KISHAN

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