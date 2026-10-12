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चौथे टी20 के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. अब चौथे टी20 के लिए भारतीय टीम हैदराबाद पहुंच गई है. एयरपोर्ट की भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें वायरल हैं.
चौथे टी20 के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया
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Published at : 12 Oct 2026 11:00 PM (IST)
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