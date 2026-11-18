एमएस धोनी पिछले कुछ सीजन में सिर्फ इसलिए खेले ताकि नए कप्तान को मैदान पर रहकर गाइड किया जा सके. धोनी ने 2022 में सीएसके की कप्तानी छोड़ दी थी. रवींद्र जडेजा कप्तान बने, लेकिन खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने भी कप्तानी छोड़ दी. तब धोनी ने फिर कमान संभाली थी.